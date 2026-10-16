സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച പൊതു അവധി, ലഭിക്കുക 5 ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായുള്ള ലീവ്
ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബര് 18-ന് വൈകിട്ടാണ് പൂജവെപ്പ് ചടങ്ങുകള് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഈ വര്ഷത്തെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൂജവെയ്പ്പ് ദിനമായ ഒക്ടോബര് 19 തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്ക്കാര്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്ക്കാര്, അര്ദ്ധസര്ക്കാര്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നെഗോഷ്യബിള് ഇന്സ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഈ പൊതു അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബര് 18-ന് വൈകിട്ടാണ് പൂജവെപ്പ് ചടങ്ങുകള് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒക്ടോബര് 19 ന് കൂടി അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ സംഘടനകള് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഒക്ടോബര് 19 തിങ്കളാഴ്ച അഷ്ടമിയും, ഒക്ടോബര് 20 ചൊവ്വാഴ്ച നവമിയും, ഒക്ടോബര് 21 ബുധനാഴ്ച വിജയദശമിയുമാണ്.
കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറിലും ഒക്ടോബര് 18-ന് പൂജവെപ്പ്, 19-ന് ദുര്ഗ്ഗാഷ്ടമി, 20-ന് മഹാനവമി ആയുധപൂജ, 21-ന് വിജയദശമി പൂജയെടുപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒക്ടോബര് 18, 19, 20, 21 തിയതികളില് തുടര്ച്ചയായ അവധിയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ശനിയാഴ്ചത്തെ നേരത്തെയുള്ള അവധി കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് ഇത്തവണ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ആകെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ തുടര്ച്ചയായ അവധിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.