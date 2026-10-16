  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Kerala Government Declares Public Holiday on Monday, October 19 for Pooja Veppu
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (14:12 IST)

സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച പൊതു അവധി, ലഭിക്കുക 5 ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായുള്ള ലീവ്

ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ 18-ന് വൈകിട്ടാണ് പൂജവെപ്പ് ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.

Navratri 2026
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (13:44 IST)
google-news
ഈ വര്‍ഷത്തെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൂജവെയ്പ്പ് ദിനമായ ഒക്ടോബര്‍ 19 തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍, അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നെഗോഷ്യബിള്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഈ പൊതു അവധി ബാധകമായിരിക്കും. 
 
ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ 18-ന് വൈകിട്ടാണ് പൂജവെപ്പ് ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒക്ടോബര്‍ 19 ന് കൂടി അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ സംഘടനകള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഒക്ടോബര്‍ 19 തിങ്കളാഴ്ച അഷ്ടമിയും, ഒക്ടോബര്‍ 20 ചൊവ്വാഴ്ച നവമിയും, ഒക്ടോബര്‍ 21 ബുധനാഴ്ച വിജയദശമിയുമാണ്. 
 
കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറിലും ഒക്ടോബര്‍ 18-ന് പൂജവെപ്പ്, 19-ന് ദുര്‍ഗ്ഗാഷ്ടമി, 20-ന് മഹാനവമി ആയുധപൂജ, 21-ന് വിജയദശമി പൂജയെടുപ്പ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒക്ടോബര്‍ 18, 19, 20, 21 തിയതികളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ അവധിയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ശനിയാഴ്ചത്തെ നേരത്തെയുള്ള അവധി കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തവണ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ആകെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ തുടര്‍ച്ചയായ അവധിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഹൂതികളെ ഞങ്ങൾ തകർക്കാം, ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക സഹായ വാഗ്ദാനം തള്ളി സൗദി: റിയാദ് വിമാനത്താവളം ശനിയാഴ്ച വരെ അടച്ചിടും

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർ

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർമൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്.

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകം

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ മുതൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻകോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പൂനെയില്‍ നടത്തിയ ഛാത്രോം കീ ഗൂഞ്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യതുര്‍ക്കിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽ

വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽഫ്രാന്‍സില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതചെലവുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങള്‍ക്കുമെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായ ആക്രമാണം. ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ച വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ജനരോഷം പലയിടങ്ങളിലും തീവെപ്പിലും കടകള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലേക്കുമാണ് നയിച്ചത്.

നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പിടിയിൽ

നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പിടിയിൽനിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സിദ്ധിഖിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഹാൻസ്, കൂൾ എന്നീ നിരോധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇയാൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. തൃക്കരുവ സിയാദ് മൻസിൽ സിദ്ധിഖിനെ നിരവധി ഹാൻസ്, കൂൾ പാക്കറ്റുകളുമായാണ് അഞ്ചാലുമൂട് പൊലീസ് പൊക്കിയത്.

കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരംഇന്നലെ വൈകീട്ട് 7.40 ഓടെ വടക്കന്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ശാരദ പാര്‍ക്കിലെ ചോര്‍ ഭാഗനിലായിരുന്നു സംഭവം. മഴ പെയ്തതോടെ പൂജ നടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകള്‍ തിക്കിതിരക്കി കയറിയതാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

നവംബര്‍ ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്‍ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതി

നവംബര്‍ ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്‍ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതിഎസ്‌ഐആര്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെയും മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്താനിരിക്കുന്ന നവംബര്‍ ഒന്നിലെ പ്രതിഷേധം രാം ലീല മൈതാനിയില്‍ നടത്താന്‍ അനുമതി.

ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻ

ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻസിഎംആര്‍എല്‍ - എക്‌സാലോജിക് കേസില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ പിണറായി വിജയന് ഇ ഡി സമന്‍സ് നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്‍.