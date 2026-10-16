  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. VD Satheesan KIIFB Kerala Infrastructure
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (11:47 IST)

കിഫ്ബിയിലെ 30,000 കോടിയിൽ കണ്ണുവെച്ച് വി.ഡി.സതീശൻ; വികസന പദ്ധതികൾ മുടങ്ങുമോ?

KIIFB, VD Satheesan, UDF, LDF
Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (11:49 IST)
google-news
കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച കിഫ്ബിക്ക് പൂട്ടിടാൻ വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ. കിഫ്ബി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർത്തലാക്കുന്നതോടെ വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. 
 
വികസനം മുടങ്ങുമോ? 
 
കിഫ്ബിക്ക് മരണമണി അടിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വികസന കുതിപ്പിനും അന്ത്യമായേക്കും. തീരദേശപാത മുതൽ വയനാട് തുരങ്കപാത വരെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആകും. 
 
6500 കോടി രൂപയാണ് തീരദേശ പാതയ്ക്കായി കിഫ്ബിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പൂക്കി സർക്കാർ കിഫ്ബിയെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ തീരദേശപാതയും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആകുന്നു. കിഫ്ബിയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന തീരദേശ ഹൈവേയുടെ കാര്യത്തിലും പുനഃപരിശോധന ഉണ്ടാകും.
 
വയനാട് തുരങ്കപാതയുടെ കാര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം തുരങ്കപാത നിർമാണം ഇഴയുകയാണ്. അതിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയ്ക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടുകൊണ്ട് വയനാട് തുരങ്കപാതയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം. ദേശീയ ജലപാത, മലയോര ഹൈവേയുടെ ബാക്കി റീച്ചുകൾ തുടങ്ങിയവയും കിഫ്ബി നിർത്തലാക്കിയാൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആകും. 
 
കണ്ണ് 30,000 കോടിയിൽ 
 
കിഫ്ബിയുടെ കൈവശമുള്ള 30,000 കോടി ട്രഷറിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ധനമന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടത്തുന്നത്. ലഭിച്ച ഗ്രാന്റുകളും വായ്പകളുമായി 30,000 കോടിയാണ് പണമായും നിക്ഷേപമായും കിഫ്ബിയിൽ ഉള്ളത്. കിഫ്ബിയുടെ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനം മരവിപ്പിച്ചാൽ ഈ പണമെല്ലാം ട്രഷറിയിലെത്തുമെന്നാണ് സതീശന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. Also Read: മോഹൻലാലിന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി; ജയിലർ 2 വിവാദത്തിൽ
അടുത്ത ലേഖനം
സിജെപിയുടെ തിരംഗമാർച്ച്: ദില്ലി കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി, അതിർത്തികളിൽ ജാഗ്രത, മുംബൈയിലും മാർച്ച്

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർ

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർമൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്.

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകം

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ മുതൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻകോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പൂനെയില്‍ നടത്തിയ ഛാത്രോം കീ ഗൂഞ്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യതുര്‍ക്കിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽ

വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽഫ്രാന്‍സില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതചെലവുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങള്‍ക്കുമെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായ ആക്രമാണം. ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ച വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ജനരോഷം പലയിടങ്ങളിലും തീവെപ്പിലും കടകള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലേക്കുമാണ് നയിച്ചത്.

നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പിടിയിൽ

നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പിടിയിൽനിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സിദ്ധിഖിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഹാൻസ്, കൂൾ എന്നീ നിരോധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇയാൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. തൃക്കരുവ സിയാദ് മൻസിൽ സിദ്ധിഖിനെ നിരവധി ഹാൻസ്, കൂൾ പാക്കറ്റുകളുമായാണ് അഞ്ചാലുമൂട് പൊലീസ് പൊക്കിയത്.

കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരംഇന്നലെ വൈകീട്ട് 7.40 ഓടെ വടക്കന്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ശാരദ പാര്‍ക്കിലെ ചോര്‍ ഭാഗനിലായിരുന്നു സംഭവം. മഴ പെയ്തതോടെ പൂജ നടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകള്‍ തിക്കിതിരക്കി കയറിയതാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

നവംബര്‍ ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്‍ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതി

നവംബര്‍ ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്‍ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതിഎസ്‌ഐആര്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെയും മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്താനിരിക്കുന്ന നവംബര്‍ ഒന്നിലെ പ്രതിഷേധം രാം ലീല മൈതാനിയില്‍ നടത്താന്‍ അനുമതി.

ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻ

ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻസിഎംആര്‍എല്‍ - എക്‌സാലോജിക് കേസില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ പിണറായി വിജയന് ഇ ഡി സമന്‍സ് നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്‍.