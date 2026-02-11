സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പെരുമ്പാവൂരില് അതിഥി തൊഴിലാളികള്ക്കിടയില് എയ്ഡ്സ് വര്ദ്ധിക്കുന്നു. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില് ക്രമാതീതമായ വര്ദ്ധനവില്ലെങ്കിലും പുതിയ കേസുകള് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ സൊസൈറ്റി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര് പിയുഷ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് വ്യക്തമാക്കി. നിലവില് അതിഥി തൊഴിലാളികള്ക്കിടയില് ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടികള് നടക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടുതല് ജാഗ്രത പുലര്ത്താന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ആരോഗ്യ ഉത്സവം എന്നപേരില് ഫെബ്രുവരി 22ന് പെരുമ്പാവൂരില് നടക്കുന്ന മെഗാ മെഡിക്കല് ക്യാമ്പില് പരമാവധി തൊഴിലാളികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും ബോധവല്ക്കരണവും മെഡിക്കല് ചെക്കപ്പും നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.