ഏഴു മാസത്തിന് ശേഷം സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ; പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞ് 99,760 രൂപയായി!
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 23-ന് ശേഷം (99,480 രൂപ) ഇതാദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴേക്ക് എത്തുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ 7 മാസത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി സ്വർണവില പവന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയെത്തി. ഇന്ന് (നവംബർ 17) 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 70 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിവില 99,760 രൂപയായും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,470 രൂപയായും താഴ്ന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 23-ന് ശേഷം (99,480 രൂപ) ഇതാദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,00,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 12,540 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വിലയിടിവ് വിവാഹാവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് വിശേഷാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും ആഭരണപ്രേമികൾക്കും ഇത് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ മൂല്യവർധനവുമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്വർണവില കുറയാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ കടപ്പത്രങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും, ഡോളർ ശക്തിപ്രാപിച്ചതും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കി. ഈ വർഷം ജനുവരി 29-ന് പവന് 1,31,160 രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് സ്വർണവില ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിലും ഇന്ന് ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,205 രൂപയാണ് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. വിപണിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്ക് പുറമേ മൂന്ന് ശതമാനം ജി.എസ്.ടി, ഹോൾമാർക്കിംഗ് ചാർജ്, പണിക്കൂലി എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.