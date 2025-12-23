രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസംബര് 2025 (10:24 IST)
Actress assault Case
: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല് നല്കാന് കേരള സര്ക്കാര് ഔദ്യോഗിക അനുമതി നല്കി. പ്രത്യേക പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന് തീരുമാനമെടുത്തത്.
കേസില് പ്രധാന പ്രതിയായ പള്സര് സുനി ഉള്പ്പെടെ ആറു പ്രതികള്ക്ക് 20 വര്ഷം കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചെങ്കിലും, ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റത്തില് നിന്ന് നടന് ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. തെളിവുകളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് ദിലീപിന്റെ വെറുതെവിടലിന് കാരണമായതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിധിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങള് ചോദ്യം ചെയ്ത് സര്ക്കാര് അപ്പീല് നല്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സര്ക്കാര് അപ്പീല് നല്കുക. നടിയെ അക്രമിച്ച കേസില് പള്സര് സുനി,മാര്ട്ടിന് ആന്റണി, ബി മണികണ്ഠന്, വി പി വിജീഷ്, എച്ച് സലീം, പ്രദീപ് എന്നിവര് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു.
ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ അപ്പീല് സമര്പ്പിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് നീക്കം.2017 ഫെബ്രുവരി 17ന് തൃശൂര്-കൊച്ചി യാത്രക്കിടെ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച സംഭവമാണ് കേസിന് ആധാരം. ക്വട്ടേഷന് പ്രകാരം നടിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി അപകീര്ത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നാണ് കേസ്. എട്ട് വര്ഷത്തോളം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കേസില് വിധി വന്നത്.