Vaibhav Suryavanshi: 'കുട്ടി'കളിയല്ല ! വൈഭവ് രാജ്യാന്തര ടീമിലേക്ക്
Vaibhav Suryavanshi: യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ രാജ്യാന്തര ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആലോചന. ഐപിഎലിലെ മിന്നുംപ്രകടനത്തെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ നിലപാട്. പ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ വൈഭവിനെ മാറ്റിനിർത്താൻ ബിസിസിഐ ഒരുക്കമല്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഐപിഎലിൽ 14 കളികളിൽ നിന്ന് 232.27 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 583 റൺസാണ് വൈഭവ് ഈ സീസണിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെഞ്ചുറിയും മൂന്ന് അർധ സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെയാണിത്. ഈ സീസണിലെ റൺവേട്ടയിൽ അഞ്ചാമതാണ് താരം. ആദ്യ അഞ്ചിൽ 200 നു മുകളിൽ സ്ട്രൈക് റേറ്റ് ഉള്ളതും സൂര്യവൻശിക്കു മാത്രം.
രാജ്യാന്തര ട്വന്റി 20 ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് വൈഭവിനെ പരിഗണിക്കുക. അഭിഷേക് ശർമയ്ക്കൊപ്പം വൈഭവിനെ ഓപ്പണറാക്കാനാണ് ആലോചന. അങ്ങനെ വന്നാൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്താകും. സൂര്യകുമാർ യാദവിനു പകരം നമ്പർ മൂന്നോ നാലോ ആയി സഞ്ജു കളിച്ചേക്കും. ശ്രേയസ് അയ്യർ ടി20 ടീം ക്യാപ്റ്റനായി എത്തുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്റിങ്ങിലും സൂര്യയുടെ പകരക്കാരനാകും. അങ്ങനെ വന്നാൽ സഞ്ജുവിന്റെ വഴി അടയാനാണ് സാധ്യത.
Punjab Kings: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച ടീം ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് പഞ്ചാബ് കിങ്സാണ്. കപ്പ് നേടുമെന്ന് എതിരാളികൾ പോലും ഉറപ്പിച്ചിടത്തു നിന്ന് പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെയുള്ള പുറത്താകൽ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കു അവിശ്വസനീയമാണ്. 14 കളികളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ജയത്തോടെ 15 പോയിന്റ് നേടിയ പഞ്ചാബിന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.