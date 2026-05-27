SRH vs RR : തോറ്റാൽ പുറത്ത്, ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് ജീവന്മരണപോരാട്ടം: ഹൈദരാബാദ് ഇന്ന് രാജസ്ഥാനെതിരെ
വൈഭവ് ഫോമിലായാല് മാത്രമെ വമ്പന് സ്കോറുകള് സ്വന്തമാക്കാന് സാധിക്കുന്നുള്ളു എന്നതാണ് രാജസ്ഥാന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ.
ഐപിഎല് എലിമിനേറ്ററില് സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ന് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെ നേരിടും. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡില് വൈകീട്ട് ഏഴരയ്ക്കാണ് മത്സരം തുടങ്ങുക. ജയിക്കുന്നവര് രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെ നേരിടും. ഇതില് വിജയിക്കുന്നവരാകും ഫൈനലില് പ്രവേശിക്കുക.
ഇരുടീമുകളും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള് ബാറ്റര്മാരിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ മുഴുവനും. അഭിഷേക് ശര്മ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഇഷാന് കിഷന്, ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസന് എന്നിവരാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ കരുത്ത്. അതേസമയം വൈഭവ് സൂര്യവംശി, യശ്വസി ജയ്സ്വാള് ഓപ്പണിംഗ് ജോഡിയാണ് രാജസ്ഥാന് നിര്ണായകം. വൈഭവ് ഫോമിലായാല് മാത്രമെ വമ്പന് സ്കോറുകള് സ്വന്തമാക്കാന് സാധിക്കുന്നുള്ളു എന്നതാണ് രാജസ്ഥാന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ. രാജസ്ഥാന് ബൗളിങ്ങിനെ ജോഫ്രാ ആര്ച്ചര് തോളിലേറ്റുമ്പോള് യുവതാരങ്ങളടങ്ങിയ സന്തുലിതമായ ബൗളിംഗ് ആക്രമണമാണ് ഹൈദരാബാദിനുള്ളത്.
RCB vs GT: ക്യാപ്റ്റൻ ഫയറായി; ആർസിബിക്കു തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ഫൈനൽ
RCB vs GT: ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ 92 റൺസിനു തോൽപ്പിച്ച് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ. ആർസിബിയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഫൈനൽ ആണിത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആർസിബി നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 254 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഗുജറാത്ത് 162 നു ഓൾഔട്ടായി.