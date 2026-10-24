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  4. Kumar kushagra added to indian T20 squad as cover for ishan kishan
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (08:27 IST)

ഇഷാന്‍ കിഷന്റെ പരിക്ക്: ബാക്കപ്പ് ഓപ്പണറായി കുമാര്‍ കുശാഗ്ര ടി20 ടീമില്‍, വിളിയെത്തിയത് പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍

ഐപിഎല്ലില്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ നായകനായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിന്റെ താരമാണ് കുമാര്‍ കുശാഗ്ര.

Ishan kishan, Kumar kushagra, Indian T20 Team, Cricket News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (08:30 IST)
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ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 ടീമില്‍ പരുക്കേറ്റ ഇഷാന്‍ കിഷന് പകരക്കാരനായി വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ കുമാര്‍ കുശാഗ്ര ടീമില്‍. ഇതാദ്യമായാണ് ടി20 ടീമിലേക്ക് താരം തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ നാലും അഞ്ചും മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടീമില്‍ ബാക്കപ്പ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി കുമാര്‍ കുശാഗ്രയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഐപിഎല്ലില്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ നായകനായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിന്റെ താരമാണ് കുമാര്‍ കുശാഗ്ര.
 
ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിനിടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്റെ വലത് കാല്‍ പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതോടെ രണ്ടാം ടി20യില്‍ താരത്തിന് കളിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായ സീതാന്‍ഷു കോട്ടക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ എ ടീമിനൊപ്പം ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചിലുള്ള കുമാര്‍ കുശാഗ്ര രണ്ടാം ടി20യില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം ചേരും. ഇഷാന്‍ കിഷന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ ബിസിസിഐ മെഡിക്കല്‍ ടീം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.
 
ഇഷാന്‍ കിഷന് പകരക്കാരനായാണ് ടീമിലെത്തുന്നതെങ്കിലും കുമാര്‍ കുശാഗ്ര ആദ്യ ഇലവനിലെത്താന്‍ സാധ്യത കുറവാണ്. വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാകും ഇഷാന് പകരം പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ എത്തുക. ഇഷാന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാവുകയാണെങ്കില്‍ പരമ്പര പൂര്‍ണമായി താരത്തിന് നഷ്ടമാകും. നിലവില്‍ ഐസിസി ടി20 ബാറ്റര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇഷാന്‍ കിഷന്‍.
 
 2004 ഒക്ടോബര്‍ 23ന് ജനിച്ച കുമാര്‍ കുശാഗ്രയ്ക്ക് തന്റെ 22മത്തെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തിയത്. 38 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 2507 റണ്‍സ് താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2022ല്‍ രഞ്ജിയില്‍ നാഗാലാന്‍ഡിനെതിരെ 266 റണ്‍സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് കുശാഗ്ര ആദ്യമായി ദേശീയശ്രദ്ധയിലെത്തുന്നത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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