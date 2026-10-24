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  4. India vs New Zealand 2nd T20I Predicted 11
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (11:40 IST)

India vs New Zealand, 2nd T20I: രണ്ടാം ട്വന്റി 20 ഇന്ന്, ഫോം ആവർത്തിക്കാൻ സഞ്ജു, ഭുവി തുടരും

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (11:40 IST)
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Sanju Samson

India vs New Zealand, 2nd T20I: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരം ഇന്ന്. ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 നാണ് കളി ആരംഭിക്കുക. 
 
സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിൽ മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം. സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ് സൈറ്റിലും മത്സരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
 
 
സാധ്യത ഇലവൻ: ഒന്നാം ടി20യിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക. 
 
സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, നമാൻ ധിർ, അക്സർ പട്ടേൽ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, മായങ്ക് യാദവ്
 
ഒന്നാം ടി20 ജയിച്ച ഇന്ത്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ 1-0 ത്തിനു മുന്നിലാണ്. Also Read: ന്യൂനമർദ്ദത്തിനൊപ്പം ചുഴലിക്കാറ്റും; കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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