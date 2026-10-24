തോൽവി മണത്ത് ഇന്ത്യ; സഞ്ജുവും വൈഭവും നിരാശപ്പെടുത്തി
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ തോൽവി മണത്ത് ഇന്ത്യ. 181 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്ക് 80 റൺസ് ആകുമ്പോഴേക്കും അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി.
സഞ്ജു സാംസണും യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയും നിരാശപ്പെടുത്തി. സഞ്ജു 17 പന്തിൽ 14 റൺസെടുത്താണ് പുറത്തായത്. വൈഭവ് എട്ട് പന്തുകൾ നേരിട്ട് നാല് റൺസിന് പുറത്തായി. അഭിഷേക് ശർമ 21 പന്തിൽ 27 റൺസ് നേടി.
നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും നിരാശപ്പെടുത്തി. 11 പന്തിൽ ഏഴ് റൺസാണ് ഇന്ത്യൻ നായകന് നേടാൻ സാധിച്ചത്.
ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനു അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ് 180 റൺസ് നേടിയത്.