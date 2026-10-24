'ഇതാണ് ഇന്ത്യ'; തോൽവി ഉറപ്പിച്ച് ടിവി ഓഫ് ചെയ്തവർക്ക് നിരാശപ്പെടാം, 'തോറ്റ' കളി തിരിച്ചുപിടിച്ച് തിലകും നമാനും നിതീഷും
India vs New Zealand 2nd T20I
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് ജയം. ന്യൂസിലൻഡ് ഉയർത്തിയ 181 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഒരു പന്ത് മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇന്ത്യ മറികടന്നു.
സ്കോർ കാർഡ്
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കിവീസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 180 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 19.5 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
തകർന്ന ടോപ് ഓർഡർ
ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് ഓർഡർ വൻ തകർച്ച നേരിട്ടു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 70 റൺസ് ആകുമ്പോഴേക്കും അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. സഞ്ജു സാംസൺ (17 പന്തിൽ 14), അഭിഷേക് ശർമ (21 പന്തിൽ 27), വൈഭവ് സൂര്യവൻശി (എട്ട് പന്തിൽ നാല്), ശ്രേയസ് അയ്യർ (11 പന്തിൽ ഏഴ്), അക്സർ പട്ടേൽ (ഒൻപത് പന്തിൽ 11) എന്നിവരാണ് 70 റൺസ് ആകുമ്പോഴേക്കും കൂടാരം കയറിയവർ.
നമാനും തിലകും നിതീഷും തിരിച്ചുപിടിച്ചു
17 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 31 റൺസെടുത്ത നമാൻ ധിർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കൈവിടാതെ കാത്തു. മറുവശത്ത് തിലക് വർമ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗിയർ മാറ്റി. 26 പന്തിൽ ആറ് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 51 റൺസുമായി തിലക് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററും പുറത്താകാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. 13 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 26 റൺസ് നേടിയ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി തിലകിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
ഫിലിപ്സിനും ജേക്കബ്സിനും അർധ സെഞ്ചുറി
ആതിഥേയർക്കായി ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (43 പന്തിൽ 70), ബെവൻ ജേക്കബ്സ് (46 പന്തിൽ 58) എന്നിവർ അർധ സെഞ്ചുറികൾ നേടി. ഇന്ത്യക്കായി അർഷ്ദീപ് സിങ് നാല് ഓവറിൽ 33 വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. Also Read: മാഗി, യിപ്പി പോലെയുള്ള നൂഡിൽസ് കുട്ടികൾക്ക് അധികം നൽകരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ്