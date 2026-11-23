മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലും നിരാശപ്പെടുത്തി, ടി20യിൽ റുതുരാജ് തീരെ മോശം, ക്യാപ്റ്റനായി തുടരുന്നതിൽ ചെന്നൈ ആരാധകർക്ക് അതൃപ്തി
ഐപിഎല് 2027 സീസണിലും ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിനെ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് നയിക്കുമെന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും റുതുരാജ് നായകനായി തുടരുന്നതില് ചെന്നൈ ആരാധകര്ക്കിടയില് അതൃപ്തി. കഴിഞ്ഞ 3 സീസണുകളിലും ചെന്നൈയെ നയിച്ചെങ്കിലും ടീമിനെ പ്ലേ ഓഫില് പോലുമെത്തിക്കാന് റുതുരാജിനായിരുന്നില്ല. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലടക്കം നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് താരം നടത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെന്നൈ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്സി വീണ്ടും ചര്ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
ചെന്നൈയുടെ ദീര്ഘകാല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് 29കാരനായ റുതുരാജിന് ചെന്നൈ പിന്തുണ തുടരുന്നത്. എന്നാല് ടി20യ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആക്രമണോത്സുകമായ പ്രകടനങ്ങള് റുതുരാജില് നിന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവര്ഷങ്ങളായി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പരാതി. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലില് 14 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 337 റണ്സാണ് റുതുരാജ് നേടിയത്. 123.44 മാത്രമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സ്ട്രൈക്ക്റേറ്റ്. 2021ലെ സീസണില് 635 റണ്സ് 136.26 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റില് നേടിയ ഗെയ്ക്വാദിന്റെ പ്രകടനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് സമീപകാലത്തെ കണക്കുകളില് ഇടിവ് വ്യക്തമാണ്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സമീപകാല മത്സരങ്ങളിലും മെല്ലെപ്പോക്ക് താരം തുടരുകയാണ്. 13 പന്തില് 14 റണ്സും 35 പന്തില് പുറത്താകാതെ 44 റണ്സുമാണ് താരം അടുത്തിടെ നേടിയ സ്കോറുകള്.
Why are #CSK fans so worried about #RuturajGaikwad 's dip in form? Because team form is one thing, and Rutu in beast mode is another. Everyone saw what he can do single-handedly in #IPL 2021 & 2023. When he fires, CSK rules! #WhistlePodu #YellowArmy #ChennaiSuperKings https://t.co/FsrPyTtB4h— Vincy (@vikrant43204761) November 23, 2026
ഗെയ്ക്വാദിന് കൂടുതല് സമയം നല്കണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരുടെ നിലപാട്. 2021ലും 2023ലും ചെന്നൈ കിരീടം നേടിയപ്പോള് നിര്ണായക സംഭാവനകള് നല്കിയ താരത്തിന്റെ കഴിവില് സംശയമില്ലെന്നും നിലവിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തില് ക്ഷമ കാണിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം. എന്നാല് സഞ്ജു സാംസണെപ്പോലുള്ള താരങ്ങളുടെ ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിങ് ശൈലി മാതൃകയാക്കുകയും മികച്ച ക്യാപ്റ്റന്സി കാഴ്ചവെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരും പറയുന്നു. ഗെയ്ക്വാദും കൂടുതല് വേഗത്തില് റണ്സ് കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം.
അതേസമയം, ടീമിന്റെ പ്രധാന താരങ്ങളെ നിലനിര്ത്തി സ്ഥിരതയുള്ള കോര് ഗ്രൂപ്പുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ചെന്നൈയുടെ നീക്കം. ധോണി മെന്ററായി വരുന്നതോടെ 2027 സീസണില് ടീമിന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനാകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.ALSO READ: സമനില ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ചു, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്താൻ ഇനിയുള്ള 6 ടെസ്റ്റുകളും വിജയിക്കണം!