പരിക്കേറ്റ രാമകൃഷ്ണ ഘോഷിന് പകരമായി കർണാടക താരം, പ്ലേ ഓഫ് അടുക്കുന്നതിനിടെ നിർണായക നീക്കവുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്

പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ ഇപ്പോഴും സജീവമായ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്‌ക്വാഡിന്റെ ആഴം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമമായാണ് ചെന്നൈയുടെ ഈ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026 (16:47 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026 ലീഗ് ഘട്ടത്തില്‍ ഇനി മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ സ്‌ക്വാഡില്‍ നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ്. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് സീസണില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ രാമകൃഷ്ണ ഘോഷിന് പകരക്കാരനായി കര്‍ണാടക ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ മാക്നീല്‍ ഹാഡ്‌ലി നോറോഞ്ഞയെ ടീമിലെത്തിക്കാന്‍ ചെന്നൈ നീക്കം നടത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനിടെയാണ് മുംബൈക്കെതിരെ രാമകൃഷ്ണ ഘോഷിന് വലത് കാലില്‍ ഗുരുതര പരിക്ക് സംഭവിച്ചത്. പരിശോധനയില്‍ ഫ്രാക്ചര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് താരം പുറത്താകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സീസണിന്റെ നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍ ചെന്നൈ പുതിയ താരത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്.

24 കാരനായ മാക്നീല്‍ നോറോഞ്ഞ കര്‍ണാടക ലീഗില്‍ മംഗളുരു ഡ്രാഗണ്‍സ് താരമാണ്. 2025ലെ മഹാരാജ ട്രോഫി
ടി20 ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 253 റണ്‍സും 10 വിക്കറ്റുമായി താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു. ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഹുബ്ലി ടൈഗേഴ്‌സിനെതിരെ നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ താരത്തിന് കര്‍ണാടക ടി20 ടീമിലും ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നു.

പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ ഇപ്പോഴും സജീവമായ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്‌ക്വാഡിന്റെ ആഴം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമമായാണ് ചെന്നൈയുടെ ഈ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. യുവ താരങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അവസരം നല്‍കുന്ന ടീമിന്റെ സമീപനം ഈ സീസണിലും ചെന്നൈതുടരുകയാണ്. ഉര്‍വില്‍ പട്ടേല്‍ അടക്കമുള്ള യുവതാരങ്ങള്‍ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് ചെന്നൈയ്ക്കായി പുറത്തെടുക്കുന്നത്. സീസണില്‍ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ആയുഷ് മാത്രെ, ഖലീല്‍ അഹമ്മദ് എന്നീ താരങ്ങളെ ചെന്നൈയ്ക്ക് നേരത്തെ നഷ്ടമായിരുന്നു.


