ഐപിഎല്ലിലെ പുറത്താകൽ, ഒടുവിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രീതി സിൻ്റ, വൈകാരിക കുറിപ്പിന് പിന്തുണയുമായി ആരാധകർ
ഐപിഎല്ലില് പ്ലേ ഓഫില് ഇടം നേടാതെ പഞ്ചാബ് കിംഗ് മടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് ഉടമയും നടിയുമായ പ്രീതി സിന്റ. ഐപിഎല്ലില് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് നന്നായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവസാന മത്സരങ്ങളില് തുടര്ച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഒരു പോയന്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് പഞ്ചാബിന് പ്ലേ ഓഫ് അവസരം നഷ്ടമായത്. ഇതില് പ്രതികരണമെന്നും നടത്താതിരുന്ന പ്രീതി സിന്റ ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതേ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നത്.
എക്സില് പങ്കുവെച്ച കുറുപ്പില് തോല്വികളും വിജയങ്ങളും നിറഞ്ഞ റോളര് കോസ്റ്റര് യാത്രയായിരുന്നു ടീമിനുണ്ടായതെന്ന് പ്രീതി സിന്റ പറയുന്നു. ഈ അവസ്ഥകളിലെല്ലാം ഒപ്പമുണ്ടാവുകയും ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ആരാധകരോട് നന്ദി പറയുന്നതായും വീണ്ടും കാണാമെന്നുമാണ് പ്രീതി കുറിച്ചത്.
സീസണിന്റെ ആദ്യപകുതിയിലെ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിജയിച്ച് ആദ്യ 2 സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തില് നിന്നായിരുന്നു പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിന്റെ തുടര് തോല്വികള്. പ്ലേ ഓഫിന് സാധ്യതകള് നിലനിര്ത്താന് വേണ്ട അവസാന മത്സരത്തില് വിജയിച്ചെങ്കിലും മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെതിരെ രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് വിജയിച്ചതോടെയാണ് പഞ്ചാബ് ടൂര്ണമെന്റില് നിന്നും പുറത്തായത്. ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പ്രീതി സിന്റയുടെ പോസ്റ്റിന് കീഴില് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേരാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സീസണില് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാനാണ് ആരാധകര് പറയുന്നത്.
A big thank you to all the supporters of PBKS for standing strong with us all through the rollercoaster ride of IPL 2026. From the highs to the lows & everything in between…. felt more wholesome with all of your love Till we meet again, all my love & best wishes #Ting— Preity G Zinta (@realpreityzinta) May 27, 2026
'വണ്ടർ കിഡ്' എന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറമാണ് താനെന്ന് ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും വൈഭവ് തെളിയിക്കുകയാണ്. 15 കാരനായ ഈ അൺക്യാപ്ഡ് പ്ലെയറിന്റെ ബാറ്റ് ചൂടറിഞ്ഞവരിൽ ജസ്പ്രിത് ബുംറ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ് എന്നിങ്ങനെ ലോകോത്തര ബൗളർമാരും ഉണ്ട്.
പോര്ച്ചുഗല്,സ്പെയ്ന്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബ്രസീല് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ 26 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്ജന്റീന സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല.അന്തിമ 26 അംഗ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇതുവരെ വൈകുന്നത് ആരാധകരിലും ഫുട്ബോള് ലോകത്തും വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.