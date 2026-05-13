IPL 2026: പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാമതെത്തി ഗുജറാത്ത്; നാണംകെട്ട് ഹൈദരബാദിന്റെ വമ്പൻ ബാറ്റിങ് നിര

Last Updated:
ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (08:58 IST)
IPL 2026: ഐപിഎൽ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഒന്നാമത്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 82 റൺസിനു ജയിച്ചതോടെയാണ് ഗുജറാത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 168 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദ് 14.5 ഓവറിൽ 86 നു ഓൾഔട്ടായി.
ഹൈദരബാദിന്റെ പേരുകേട്ട ബാറ്റിങ് നിരയെ ഗുജറാത്ത് ബൗളർമാർ പിടിച്ചുകെട്ടി. നാല് ഓവറിൽ 28 റൺസ് വഴങ്ങി കഗിസോ റബാദ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി കളിയിലെ താരമായി. ജേസൺ ഹോൾഡർക്കും മൂന്ന് വിക്കറ്റ്. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ രണ്ടും മുഹമ്മദ് സിറാജ്, റാഷിദ് ഖാൻ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
ഗുജറാത്തിനായി സായ് സുദർശൻ (44 പന്തിൽ 61), വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (33 പന്തിൽ 50) എന്നിവർ അർധ സെഞ്ചുറി നേടി. നിഷാദ് സിന്ധു 14 പന്തിൽ 22 റൺസെടുത്തു.
12 കളികളിൽ എട്ട് ജയത്തോടെ 16 പോയിന്റുമായി ഗുജറാത്ത് ഒന്നാമതും 11 കളികളിൽ 14 പോയിന്റോടെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.