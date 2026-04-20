300 അടിച്ചേനെ, പഞ്ചാബിനെ പിടിച്ചുവെച്ചത് പ്രിൻസ് യാദവ്, തകർപ്പൻ സ്പെല്ലുമായി ഞെട്ടിച്ച് യുവതാരം

ഐപിഎല് 2026 സീസണില് പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് ബാറ്റര്മാര് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിച്ച മത്സരത്തില് ബൗളിംഗ് കരുത്തുമായി ശ്രദ്ധ നേടി ലഖ്നൗ ജയന്റ്സ് യുവപേസര് പ്രിന്സ് യാദവ്.
ന്യൂ ചണ്ഡീഗഢില് പഞ്ചാബ് 20 ഓവറില് 254/7 എന്ന നിലയില് തകര്ത്തടിച്ച മത്സരത്തില് 4 ഓവര് പന്തെറിഞ്ഞ പ്രിന്സ് യാദവ് വിട്ടുകൊടുത്തത് വെറും 25 റണ്സാണ്. മത്സരത്തില് പഞ്ചാബ് ബാറ്റര്മാരുടെ സ്കോറിങ്ങിന് തടയിട്ട പ്രിന്സ് യാദവാണ് ഒരു ഘട്ടത്തില് 300 റണ്സിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്ന പഞ്ചാബ് ഇന്നിങ്ങ്സിന് തടയിട്ടത്.
ലഖ്നൗയുടെ ഏഴ് ബൗളര്മാരില് ആറുപേര് ചേര്ന്ന് 16 ഓവറില് 226 റണ്സ് വഴങ്ങിയപ്പോള്, പ്രിന്സ് യാദവ് തന്റെ 4 ഓവറില് വിട്ടുകൊടുത്തത് 25 റണ്സ് മാത്രം. തുടക്കത്തില് തന്നെ ഓപ്പണര് പ്രഭ് സിമ്രാനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും
37 പന്തില് 93 റണ്സുമായി പ്രിയാന്ഷ് ആര്യയും 46 പന്തില് 87 റണ്സുമായി കൂപ്പര് കൊണോലിയും പഞ്ചാബിനായി ആഞ്ഞടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില് 300ലേക്ക് കുതിച്ച പഞ്ചാബ് ഇന്നിങ്ങ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചത് പ്രിന്സ് യാദവിന്റെ ഓവറുകളായിരുന്നു.
മറുപടി ബാറ്റിംഗില് ലഖ്നൗ 200/5 വരെ പൊരുതിയെങ്കിലും വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായില്ല. 54 റണ്സിന്റെ വമ്പന് ജയം സ്വന്തമാക്കിയ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് പോയിന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്തു.തോല്വിക്കിടയിലും ലഖ്നൗവിന് ആശ്വാസം നല്കുന്നതാണ് പ്രിന്സിന്റെ പ്രകടനം. വരും മത്സരങ്ങളില് യുവതാരം പഞ്ചാബിന്റെ പ്രധാന ആയുധമാകുമെന്ന സൂചനയാണ് പ്രിന്സ് നല്കുന്നത്.