ഗംഭീർ സമ്മതം മൂളി ?, ടി20യിൽ സൂര്യ പുറത്തേക്ക്, നായകനായി ശ്രേയസ് എത്തും

2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ തിളക്കത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് ടീം. ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഐപിഎല് കൂടി വന്നതോടെ ജൂണിലാണ് ഇന്ത്യന് ടീം ഇനി ടി20 മത്സരങ്ങള് കളിക്കുക. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണെങ്കിലും 2028ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇന്ത്യന് ശ്രമങ്ങള് വൈകാതെ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സാധാരണയായി ചാമ്പ്യന് ടീമില് മാറ്റങ്ങള് വരാറില്ലെങ്കിലും ഐപിഎല്ലിലെ പ്രതിഭാ ധാരാളിത്തം കാരണം നിരവധി യുവതാരങ്ങളാണ് ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഇന്ത്യന് ടീമില് നിന്നുള്ള വിളിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
അതിനാല് തന്നെ 2028ലെ ടി20 ലോകകപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യ ടീമില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന് സാധ്യതയേറെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി ടി20 ഫോര്മാറ്റില് കാര്യമായ പ്രകടനം നടത്താത്ത നായകന് സൂര്യകുമാറിനാകും ആദ്യം ടീമില് നിന്ന് സ്ഥാനം നഷ്ടമാവുക എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഐപിഎല്ലിലും സൂര്യ മോശം ഫോം തുടരുന്നതും മികച്ച നായകനെന്ന നിലയില് ശ്രേയസ് അയ്യര് ശ്രദ്ധ നേടുന്നതും ഇന്ത്യന് സെലക്ടര്മാരുടെ കണ്ണില് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രേയസിനെ നായകനാക്കണമെന്ന് ആരാധകരില് നിന്നും ആവശ്യവുമുണ്ട്.
നിലവിലെ ഫോം പരിഗണിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യരെ ടി20 നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട്. നിലവില് ടി20 ടീമിന്റെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലിലും ഇത്തവണയും നായകനായും ബാറ്ററായും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ശ്രേയസ് നടത്തുന്നത്. സൂര്യ തീര്ത്തും നിറം മങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ ശ്രേയസിനെ നായകനാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. ഇതുവരെ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യപരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറായിരുന്നു സൂര്യയെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുന്നതിന് എതിരുനിന്നിരുന്നത്. എന്നാല് ഗൗതം ഗംഭീര് ഒടുവില് മാറ്റത്തിന് സമ്മതം മൂളിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
2023ലാണ് ശ്രേയസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടി20 മത്സരം കളിപ്പിച്ചത്. 2028ലെ ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നേതൃമാറ്റം അടക്കം ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രേയസിന് വീണ്ടും ദേശീയ ടീമില് കളിക്കാന് അവസരമൊരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീം നായകനായ ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെ നായകനാക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ ബിസിസിഐയുടെ നീക്കം. എന്നാല് ഓപ്പണറായി ഗില് പരാജയപ്പെടുകയും സഞ്ജു സാംസണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ഹീറോയായി മാറുകയും ചെയ്തതോടെ ഗില്ലിനെ ടി20 ഫോര്മാറ്റില് തിരിച്ചെത്തിക്കുക സെലക്ടര്മാര്ക്ക് പ്രയാസമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റനായ സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിലാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രേയസിനെ ഫേവറേറ്റാക്കുന്നത്.