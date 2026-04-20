കൊൽക്കത്ത പോലും തോൽപ്പിച്ചു : റൺസടിക്കുന്നില്ല, ക്യാപ്റ്റൻസിയും ശോകം, രാജസ്ഥാന് പരാഗ് ബാധ്യതയാകുന്നു

ജയ്പൂര്: ഐപിഎല് 2026-ല് പോയിന്റ് പട്ടികയില് ആദ്യ 4 സ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിലും രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് ക്യാമ്പില് ആശങ്ക പുകയുന്നു. യുവതാരം റിയാന് പരാഗിന്റെ തുടര്ച്ചയായ ബാറ്റിംഗ് പരാജയങ്ങളാണ് ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. മികച്ച തുടക്കം ലഭിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് പോലും മധ്യനിരയില് പരാഗ് വരുത്തുന്ന പിഴവുകള് ടീമിന്റെ സ്കോറിംഗിനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും പരാഗിനെ വിശ്വസിച്ച മാനേജ്മെന്റിന് പിഴച്ചുവെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങള് സൂചന നല്കുന്നത്.
വര്ഷങ്ങളായി രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് ഏറ്റവും പിന്തുണ നല്കുന്ന താരമാണ് റിയാന് പരാഗ്. 2026 സീസണില് നായകനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചിട്ടും നിര്ണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഷോട്ട് സെലക്ഷനിലൂടെ താരം വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഐപിഎല്ലില് കാണാനാവുന്നത്. വൈഭവ് സൂര്യവന്ഷി- ജയ്സ്വാള് കൂട്ടുക്കെട്ട് മികച്ച തുടക്കങ്ങള് നല്കുമ്പോഴും ടീമിനെ വലിയ സ്കോറിലേക്ക് നയിക്കാന് രാജസ്ഥാന് മധ്യനിരയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പ്രധാനകാരണമായി ആരാധകര് ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത് പരാഗിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തെയാണ്.
ആദ്യമത്സരങ്ങളില് നായകനെന്ന നിലയില് ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാന് സാധിച്ചതോടെ പരാഗിനെതിരെ വിമര്ശനങ്ങള് കാര്യമായി ഉയര്ന്നിരുന്നില്ല. എന്നാല് തുടക്കത്തിലെ വിജയങ്ങള്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളിലും രാജസ്ഥാന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് പരാഗിന്റെ ടീമിലെ സ്ഥാനത്തെ തന്നെ ആരാധകര് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു താരത്തിനെ ടീം എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ആരാധകര് ചോദിക്കുന്നത്. ടീമിന്റെ വിജയസാധ്യതയെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലും പരാഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മറ്റൊരു താരത്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്തുണ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും പരാഗിനെ വിമര്ശിക്കുന്നവര് പറയുന്നു.
അടുത്തിടെയൊന്നും പരാഗില് നിന്നും ഒരു മാച്ച് വിന്നിംഗ് പ്രകടനം രാജസ്ഥാനായി വന്നിട്ടില്ല. നിലവില് ടീമിലെ പരിചയസമ്പന്നനായ താരങ്ങളില് ഒരാളാണെങ്കിലും ഐപിഎല്ലില് ഒരു മികച്ച സീസണ് മാത്രമാണ് പരാഗിന്റെ പേരിലുള്ളത്. രാജസ്ഥാനില് യശ്വസി ജയ്സ്വാള് അടക്കം കഴിവ് തെളിയിച്ച താരങ്ങള് നിലനില്ക്കെയാണ് പരാഗിനെ ടീം നായകനായി തിരെഞ്ഞെടുത്തത്. ബാറ്റിങ്ങിലെ മോശം ഫോമിനൊപ്പം രാജസ്ഥാന് തോല്വികളും വഴങ്ങുകയാണെങ്കില് വൈകാതെ തന്നെ പരാഗിന്റെ ടീമിലെ ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കും.