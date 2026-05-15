വെള്ളി, 15 മെയ് 2026
Hardik Pandya: 'ഹാർദിക് പോയപ്പോൾ ടീം ജയിക്കുന്നു'; ട്രോളുകളിൽ നിറഞ്ഞ് മുംബൈ നായകൻ

അവസാന മൂന്ന് കളികളിൽ മുംബൈ രണ്ടിലും ജയിച്ചു. ഒന്നിൽ ജയത്തിനു തൊട്ടരികിൽ എത്തിയാണ് തോറ്റത്.

WEBDUNIA| Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (12:30 IST)

Hardik Pandya: നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പരുക്കേറ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആരാധകർ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. 'ടീമിലേക്ക് ഹാർദിക് തിരിച്ചുവരരുതേ' എന്നാണ് മിക്ക ആരാധകരുടെയും പ്രാർത്ഥന. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഹാർദിക്കിന്റെ അഭാവത്തിൽ ടീം വളരെ സന്തുലിതമായും കൂട്ടായ്മയോടെയും കളിക്കുന്നു, ജയിക്കുന്നു...!

ഈ സീസണിൽ വളരെ മോശം പ്രകടനമാണ് മുംബൈ നടത്തിയിരുന്നത്. ആദ്യ ഒൻപത് കളികളിൽ ഏഴിലും തോറ്റു. പിന്നാലെ പ്ലേ ഓഫ് കാണില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. ഈ ഒൻപത് കളികളിലും മുംബൈയെ നയിച്ചത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ്.

അവസാന മൂന്ന് കളികളിൽ മുംബൈ രണ്ടിലും ജയിച്ചു. ഒന്നിൽ ജയത്തിനു തൊട്ടരികിൽ എത്തിയാണ് തോറ്റത്. ഈ മൂന്ന് കളിയിലും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയില്ല. പകരം രണ്ട് കളികളിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവും ഒന്നിൽ ജസ്പ്രിത് ബുംറയും നയിച്ചു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ടീമിൽ ഒത്തൊരുമയുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. ഹാർദിക്കിന്റെ മോശം ക്യാപ്റ്റൻസിയാണ് ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു കാരണമെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. ജസ്പ്രിത് ബുംറയെ മുഴുവൻ സമയ നായകനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പാണ്ഡ്യയെ മുംബൈ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ആവശ്യം.

12 കളികൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ നാല് ജയത്തോടെ എട്ട് പോയിന്റുമായി ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ.


