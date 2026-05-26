Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (16:41 IST)

ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ദ്രാവിഡ്, പരിശീലന കാലയളവിനെ പുകഴ്ത്തി മുൻതാരം

ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ സുഗമമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഹെഡ് കോച്ചായ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന് വലിയ പങ്കുള്ളതായി പരസ് മാംബ്രെ പറയുന്നു.

പുതിയ പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീറിന് കീഴില്‍ ഐസിസി ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയും ടി20 ലോകകപ്പും സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുകയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെ  ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലടക്കം പല അസ്വസ്ഥതകളും നിലനില്‍ക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ദ്രാവിഡിന്റെ പരിശീലന കാലയളവില്‍ ഒരു ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി മാത്രമെ നേടാനായുള്ളുവെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ ടീമിലെ ഒത്തൊരുമയും സുതാര്യതയുമെല്ലാം മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബൗളിങ് കോച്ചായ പരസ് മാംബ്രെ.
 
സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോഹ്ലിയും ഗൗതം ഗംഭീറും തമ്മിലുള്ള പഴയ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ കോച്ചിങ് കരിയറിന് നേരിയ മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടയിലാണ്, ദ്രാവിഡ് എങ്ങനെയാണ് ടീമിനെ ഒരു കുടുംബമായി കൊണ്ടുപോയതെന്ന് മാംബ്രെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആര്‍സിബിയുടെ (RCB) പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ വിരാട് കോഹ്ലി നടത്തിയ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഗംഭീറും കോഹ്ലിയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തില്‍ കുറവുണ്ടായെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരസ് മാംബ്രെയുടെ തുറന്നുപറച്ചില്‍.
 
ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ സുഗമമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഹെഡ് കോച്ചായ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന് വലിയ പങ്കുള്ളതായി പരസ് മാംബ്രെ പറയുന്നു. വിരാട് കോലിയോട് അദ്ദേഹം വളരെ തുറന്ന് സംസാരിച്ചു. ചിലപ്പോള്‍ കഠിനമായ കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും ദ്രാവിഡ് അക്കാര്യങ്ങള്‍ ഭംഗിയായി നിര്‍വഹിച്ചു. ടീമിന്റെ പ്ലാനുകളെല്ലാം കോലി,രോഹിത് എന്നിവരുമായി ദ്രാവിഡ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളിലും കോലി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ പോലും വിവരങ്ങള്‍ കോലിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ടീമിനുള്ളില്‍ മികച്ച അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഇത് കാരണമായിരുന്നു. ദ്രാവിഡിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങള്‍ ലൈം ലൈറ്റില്‍ കണ്ടിരിക്കില്ല. എന്നാല്‍ കളിക്കാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു.
 
 കളിക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു കോച്ചാണെങ്കില്‍ ടീമിലെ അന്തരീക്ഷം മോശമാകും. എന്നാല്‍ ദ്രാവിഡ് എപ്പോഴും പിന്നിലിരുന്ന് രോഹിത് ശര്‍മ്മയ്ക്ക് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാനുള്ള പൂര്‍ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പരസ് മാംബ്രെ പറയുന്നു.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

Vaibhav Sooryavanshi : 20 ഓവര്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യാനായാല്‍ 200 റണ്‍സടിക്കും, ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹമെന്ന് വൈഭവ്ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി.

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഉടനീളം ഗുജറാത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് മുഖ്യ കാരണമായ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ സഖ്യം ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണെന്നാണ് റെയ്‌ന പറയുന്നത്. ഇരുവര്‍ക്കും ഇടയിലെ സ്ഥിരതയും കളിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവുമാണ് അവരെ മികച്ചവരാക്കുന്നതെന്നും റെയ്‌ന പറഞ്ഞു.

RCB vs GT : രാജാവോ രാജകുമാരനോ? ആര് ജയിക്കും: ഐപിഎല്ലിലെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയർ ഇന്ന്ഫൈനല്‍ സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഐപിഎല്ലിലെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയര്‍ മത്സരം ഇന്ന്. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരുവും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സും തമ്മില്‍ രാത്രി 7:30ന് ധരംശാലയില്‍ വെച്ചാണ് പോരാട്ടം. ശക്തരായ 2 ടീമുകള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ ആവേശകരമായ മത്സരമാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഐപിഎല്ലിലെ മോശം സീസണിന് പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ ടീം വിടാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലില്‍ മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതോടെയാണ് ഹാര്‍ദ്ദിക് അടുത്ത സീസണില്‍ മുംബൈ ടീമിലുണ്ടാകില്ലെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമായത്.