അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Vaibhav Suryavanshi :സിക്സടിച്ച് ഗെയ്ലിനെ മറികടന്നു, എന്നാൽ വേഗതയേറിയ ഐപിഎൽ സെഞ്ചുറി 3 റൺസകലെ നഷ്ടം, കണ്ണ് കലങ്ങി മടങ്ങി വൈഭവ്
- Vaibhav Suryavanshi : വൈഭവിനെ പൂട്ടാനുള്ള പ്ലാനെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്, മുന്നറിയിപ്പുമായി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
- Vaibhav Suryavanshi: 'കുട്ടി'കളിയല്ല ! വൈഭവ് രാജ്യാന്തര ടീമിലേക്ക്
- വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
- Vaibhav Suryavanshi : പയ്യൻ വന്നല്ലെ ഉള്ളു, അപ്പോഴേക്കും 100 സിക്സോ!, വമ്പൻ റെക്കോർഡിട്ട് വൈഭവ് സൂര്യവംശി
റിച്ചാർഡ്സിനോ ഗെയ്ലിനോ പോലും ഇതൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല, വൈഭവ് മറ്റേതോ ലെവലിൽ: പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ശ്രീകാന്ത്
ബുധനാഴ്ച മുള്ളന്പൂരില് നടന്ന മത്സരത്തില് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 29 പന്തില് 97 റണ്സാണ് വൈഭവ് നേടിയത്.
ഐപിഎല് എലിമിനേറ്റര് പോരാട്ടത്തില് സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ വൈഭവ് സൂര്യവംശി പുറത്തെടുത്ത തകര്പ്പന് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ താരത്തെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി മുന് ഇന്ത്യന് നായകനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. വെറും 15 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള വൈഭവ് പുറത്തെടുക്കുന്ന പ്രകടനം ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില് തന്നെ മറ്റാര്ക്കും സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് ശ്രീകാന്ത് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് വ്യക്തമാക്കി.
ബുധനാഴ്ച മുള്ളന്പൂരില് നടന്ന മത്സരത്തില് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 29 പന്തില് 97 റണ്സാണ് വൈഭവ് നേടിയത്. 12 കൂറ്റന് സിക്സുകളാണ് താരം പറത്തിയത്. ക്രിസ് ഗെയ്ലിനെയും വിവിയന് റിച്ചാര്ഡ്സിനെയും കടത്തിവെട്ടുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് താരം നടത്തുന്നതെന്നാണ് ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നത്. ഞാന് അവനെ ഇനി എന്ത് വിളിക്കണമെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അവനെ യൂണിവേഴ്സ് ബോസ് എന്നോ ക്രിക്കറ്റിലെ ദൈവം എന്നെല്ലാം വിളിക്കണോ?, ക്രിസ് ഗെയ്ല് കരിയറില് ചെയ്തതിനേക്കാള് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവന് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റെക്കോര്ഡുകളൊക്കെ ഭാവിയില് മറ്റാര്ക്കെങ്കിലും തകര്ക്കുക എന്നത് തന്നെ അസാധ്യമാണ്.
വെറും കണ്ണും പൂട്ടിയുള്ള അടിയല്ല, മറിച്ച് ബുദ്ധിപൂര്വമായ ബാറ്റിംഗാണ് വൈഭവ് ചെയ്യുന്നത്. വിവ് റിച്ചാര്ഡ്സും കപില് ദേവുമെല്ലാം എതിര് നിരയെ തകര്ത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നത് ഞാന് പല തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരേക്കാള് മുകളിലായാണ് വൈഭവ് കളിക്കുന്നത്. അവര്ക്ക് പോലും ഇത്ര സ്ഥിരതയോടെ ബൗളര്മാരെ തല്ലിചതയ്ക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ശ്രീകാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. 2016 സീസണ് എങ്ങനെ കോലിയുടെ പേരില് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ 2026 സീസണ് സൂര്യവംശിയുടെ പേരില് അറിയപ്പെടുമെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
സീസണില് 15 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 680 റണ്സാണ് വൈഭവ് ഇതിനകം നേടിയത്. ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ നടത്തിയ തകര്പ്പന് പ്രകടനത്തോടെ ഒരു ഐപിഎല് സീസണില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സിക്സുകളെന്ന ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോര്ഡും താരം തകര്ത്തിരുന്നു.
ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന
hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
റിച്ചാർഡ്സിനോ ഗെയ്ലിനോ പോലും ഇതൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല, വൈഭവ് മറ്റേതോ ലെവലിൽ: പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ശ്രീകാന്ത്
ഐപിഎല്ലിലെ പുറത്താകൽ, ഒടുവിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രീതി സിൻ്റ, വൈകാരിക കുറിപ്പിന് പിന്തുണയുമായി ആരാധകർ
ചരിത്ര റെക്കോർഡിനു മൂന്ന് റൺസ് അകലെ വീണു; ഇനിയും വിളിക്കണോ 'അതിശയ ബാലൻ' എന്ന്?
'വണ്ടർ കിഡ്' എന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറമാണ് താനെന്ന് ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും വൈഭവ് തെളിയിക്കുകയാണ്. 15 കാരനായ ഈ അൺക്യാപ്ഡ് പ്ലെയറിന്റെ ബാറ്റ് ചൂടറിഞ്ഞവരിൽ ജസ്പ്രിത് ബുംറ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ് എന്നിങ്ങനെ ലോകോത്തര ബൗളർമാരും ഉണ്ട്.
Argentina World Cup 2026 squad : മെസ്സിക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രമുഖ താരങ്ങളില് പലര്ക്കും പരിക്ക്, അര്ജന്റീന സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നു.. എന്നെത്തും സ്കലോണിയുടെ ടീം പ്രഖ്യാപനം?
പോര്ച്ചുഗല്,സ്പെയ്ന്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബ്രസീല് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ 26 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്ജന്റീന സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല.അന്തിമ 26 അംഗ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇതുവരെ വൈകുന്നത് ആരാധകരിലും ഫുട്ബോള് ലോകത്തും വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.