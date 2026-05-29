Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (15:19 IST)

അവൻ സമ്മർദ്ദം മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ആർസിബി നായകനെ പ്രശംസിച്ച് ദിനേഷ് കാർത്തിക്

Rajat patidar, IPL Captains, Rohit Sharma, M S Dhoni, IPL Finals, RCB
ഐപിഎല്‍ 2025 സീസണില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു നായകനായ രജത് പാട്ടീധാര്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്ന് ആര്‍സിബി മെന്ററായ ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്. ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം പാട്ടീധാര്‍ തന്റെ സ്വഭാവത്തിലും സമീപനത്തിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണെന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍സി സമ്മര്‍ദ്ദം പാട്ടീധാറിനെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡികെ പറയുന്നു.
 
 ക്യാപ്റ്റന്‍സിയുടെ സമ്മര്‍ദം ഉണ്ടായിട്ടും പാട്ടിദാര്‍ ശാന്തതയും ആത്മവിശ്വാസവും നിലനിര്‍ത്തുന്നുവെന്നാണ് കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. ''ക്യാപ്റ്റനായതിന് മുന്‍പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊഴും കളിക്കുന്നത്. അവനുമായി മികച്ച വ്യക്തിബന്ധമാണുള്ളത്. നായകനായും കളിക്കാരനായും അവന്‍ തിളങ്ങുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്‍ത്തിക് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ പ്രകടനങ്ങളെയും കാര്‍ത്തിക് പ്രശംസിച്ചു.ദേവ്ദത്ത് അവന്റെ കളി മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും ടീമിന് അവന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രധാനമാണെന്നും ഡികെ വ്യക്തമാക്കി.
 
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

വൈഭവിന്റെ നിഴലില്‍ നിന്ന് അവന്‍ രക്ഷപ്പെടണം, ജയ്‌സ്വാള്‍ മുംബൈയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അമ്പാട്ടി റായുഡുഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരങ്ങളില്‍ ഒരാളായിട്ടും വൈഭവിന്റെ നിഴലില്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ ഒതുങ്ങിപോകുന്നത് താരത്തിന് ഗുണകരമാകില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ എക്‌സ്‌പോഷര്‍ ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് മാറണമെന്നുമാണ് റായുഡു പറയുന്നത്.

അവൻ സമ്മർദ്ദം മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ആർസിബി നായകനെ പ്രശംസിച്ച് ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം പാട്ടീധാര്‍ തന്റെ സ്വഭാവത്തിലും സമീപനത്തിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണെന്നും ക്യാപ്റ്റന്‍സി സമ്മര്‍ദ്ദം പാട്ടീധാറിനെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡികെ പറയുന്നു.

വിനേഷ് ഫോഗട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം, ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിഗുസ്തിയിലേക്കുള്ള വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്‍ നടപടികളെ നേരത്തെ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി നിശിതഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

Hardik Pandya: ടീമിൽ ആർക്കും താൽപര്യമില്ല, ക്യാപ്റ്റൻസിയും മോശം; പാണ്ഡ്യ പുറത്തേക്ക് !Hardik Pandya: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റാൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് പുതിയ നായകനായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ബ്രസീലിന് നിരാശ, നെയ്മർക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക്, രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുംഎംആര്‍ഐ സ്‌കാനിങ്ങില്‍ നെയ്മര്‍ക്ക് ഗ്രേഡ് 2 മസില്‍ ഇഞ്ചുറി ഉള്ളതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പരിക്ക് ഭേദമാകാന്‍ 2 മുതല്‍ 3 ആഴ്ച വരെ ചികിത്സയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്.