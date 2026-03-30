തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026
എന്താണ് വൈറ്റ് ഗോള്‍ഡ്? അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും മൂല്യവും അറിയാമോ

Gold Rate, gold, gold price, gold rate kerala, സ്വർണ്ണ നിരക്ക്, സ്വർണ്ണം, സ്വർണ്ണ വില, കേരള സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026 (21:35 IST)
മഞ്ഞ നിറമുള്ള സ്വര്‍ണ്ണം നൂറ്റാണ്ടുകളായി സമ്പത്തിന്റെയും പദവിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍, പാരമ്പര്യ ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും അത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മിക്ക ആളുകള്‍ക്കും പരമ്പരാഗത മഞ്ഞ സ്വര്‍ണ്ണം പരിചിതമാണെങ്കിലും, അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു വകഭേദമായിരുന്നു വൈറ്റ് ഗോള്‍ഡ്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അതിന്റെ തനതായ ഗുണങ്ങള്‍ക്കും ആധുനിക ആകര്‍ഷണത്തിനും ജനപ്രീതി വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വെളുത്ത സ്വര്‍ണ്ണം ഒരു തരം സ്വര്‍ണ്ണ അലോയ് ആണ്. മഞ്ഞ സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വെളുത്ത സ്വര്‍ണ്ണം നിക്കല്‍, സിങ്ക് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലോഹങ്ങളുമായി ശുദ്ധമായ സ്വര്‍ണ്ണം കലര്‍ത്തിയാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തിളക്കമുള്ളതും മിനുസമാര്‍ന്നതുമായ രൂപം അതിനെ ജനപ്രിയമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും പ്ലാറ്റിനത്തിന് പകരമായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വെളുത്ത സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ സാധാരണയായി 75% ശുദ്ധമായ സ്വര്‍ണ്ണവും 25% നിക്കലും സിങ്കും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇത് 14 കാരറ്റ്, 18 കാരറ്റ് ഫോമുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇത് സാധാരണ സ്വര്‍ണത്തേക്കാള്‍ വില കൂടുതലാണ്. ഇതിനു നല്‍കുന്ന റോഡിയം കോട്ടിങ്ങാണ് വില കൂടാന്‍ കാരണം.


