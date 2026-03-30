തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026
ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഖാർഗ് ദ്വീപ് തകർക്കും, 47 വർഷത്തെ കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്

ഇറാന്റെ ഖാര്‍ഗ് ദ്വീപ് ഉള്‍പ്പടെ തകര്‍ക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:09 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ അനിശ്ചിതത്വം വിതച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഇറാന്‍ കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഇറാന്റെ ഖാര്‍ഗ് ദ്വീപ് ഉള്‍പ്പടെ തകര്‍ക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇറാനിലെ പുതിയ വിവേകപൂര്‍ണമായ ഭരണനേതൃത്വവുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരികയാണെന്നും ട്രംപ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചു.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വ്യാപാരത്തിനായി ഉടന്‍ തുറന്നുനല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ഇറാന്റെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങള്‍, എണ്ണക്കിണറുകള്‍, ഖാര്‍ഗ് ദ്വീപ്, ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകള്‍ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. കഴിഞ്ഞ 47 വര്‍ഷമായി ഇറാന്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈനികരെ അടക്കം കൊലപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള പ്രതികാരമായിരിക്കും ഇതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പാകിസ്ഥാന്റെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ യുഎസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച 15 ഇന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിര്‍ദേശം ഇറാന്‍ നിരസിച്ചിരുന്നു.




