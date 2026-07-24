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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (11:42 IST)

ഇറാന്‍ അനുഭവിക്കാന്‍ ഇരിക്കുന്നതെയുള്ളു, വീണ്ടും ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ സൈനിക നടപടി ആലോചിക്കുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

donald trump
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (11:09 IST)
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ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ സൈനിക നടപടി ആലോചിക്കുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഓപ്പറേഷന്‍ ഫ്യൂറിയേക്കാള്‍ വലിയ സൈനിക നടപടിയാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നും അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമമായ ആക്‌സിയോസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. ഇറാന്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കരാറിലെത്താന്‍ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
 
വലിയൊരു ആക്രമണത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിനേക്കാള്‍ വലുതാകും അത്. ഞങ്ങള്‍ അതിനായി സജ്ജമാണ്. ഇറാന് ഇതുവരെ അവര്‍ അനുഭവിക്കേണ്ട വേദന സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കന്‍ സേന ഇറാനില്‍ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഇറാന്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. അതേസമയം അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഏത് പുതിയ സൈനിക നീക്കത്തിലും ഇസ്രായേല്‍ വേഗത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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