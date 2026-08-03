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  4. Suicide attack on peace rally in Pakistan
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (08:19 IST)

പാകിസ്ഥാനില്‍ സമാധാന റാലിക്ക് നേരെ ചാവേര്‍ ആക്രമണം; 14പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (08:22 IST)
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പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബര്‍ പഖ്തൂണ്‍ഖ്വയില്‍ നടന്ന സമാധാന റാലിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ചാവേര്‍ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 14 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 24ലധികം പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വാത് താഴ്വരയിലെ ഒരു പട്ടണമായ കബാലിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. സമാധാനം ആവശ്യപ്പെടാനും വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം പ്രകടനക്കാര്‍ ഒത്തുകൂടുകയായിരുന്നു.
 
പ്രകടനക്കാരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അടിയന്തര ജീവനക്കാരും പോലീസ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉടന്‍ തന്നെ പ്രദേശം വളയുകയും പരിക്കേറ്റവരെ കബാല്‍ ആശുപത്രി, സെന്‍ട്രല്‍ ആശുപത്രി സൈദു ഷെരീഫ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള സമീപത്തുള്ള മെഡിക്കല്‍ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
 
മേഖലയിലുടനീളം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആഭ്യന്തര അസ്വസ്ഥതകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ ദാരുണമായ ബോംബാക്രമണം. സ്വാത് ആക്രമണത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്, അവാമി ഹുഖൂഖ് ലോംഗ് മാര്‍ച്ചിനിടെ റാവലക്കോട്ടില്‍ അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. മുസാഫറാബാദിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന പ്രകടനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന്‍ സുരക്ഷാ സേന വെടിയുതിര്‍ത്തതായും 14 സാധാരണക്കാര്‍ മരിക്കുകയും രണ്ട് ഡസനിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തതായി ജോയിന്റ് അവാമി ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി (ജെഎഎസി) യിലെ ദൃക്സാക്ഷികളും സംഘാടകരും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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