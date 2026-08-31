റഷ്യയില്‍ ഇന്ധന ക്ഷാമം രൂക്ഷം; റഷ്യയുടെ പ്രധാന പെട്രോള്‍ വിതരണക്കാരായി ഇന്ത്യ

റഷ്യയില് ഇന്ധന ക്ഷാമം രൂക്ഷം; റഷ്യയുടെ പ്രധാന പെട്രോള് വിതരണക്കാരായി ഇന്ത്യ
റഷ്യയിലേക്കുള്ള ഗ്യാസോലിന് വിതരണക്കാരില് പ്രധാനിയായി ഇന്ത്യ ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഏകദേശം 1 ദശലക്ഷം ബാരല് ഇന്ധനം റഷ്യയിലേക്ക് അയച്ചു. മോസ്കോയില് ആഭ്യന്തര ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റില് റഷ്യയുടെ കടല്മാര്ഗമുള്ള ഗ്യാസോലിന് ഇറക്കുമതി പ്രതിദിനം ഏകദേശം 125,000 ബാരല് (സയറ) എന്ന റെക്കോര്ഡ് നിലയിലെത്തി. ഈ മാസം ഇത് 470,000 ടണ്ണിന് തുല്യമാണെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. തുര്ക്കി, മൊറോക്കോ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഓഗസ്റ്റില് റഷ്യയിലേക്ക് ഗ്യാസോലിന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ത്യയും ഉള്പ്പെടുന്നു.
റഷ്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസോലിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഗുജറാത്തിലെ നയാര എനര്ജിയുടെ വാഡിനാര് റിഫൈനറിയില് നിന്നാണ്. ഈ റിഫൈനറിയുടെ പകുതി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് റഷ്യയുടെ റോസ്നെഫ്റ്റാണ്. 2022 മുതല് റഷ്യയില് നിന്നുള്ള ക്രൂഡിന്റെ വാങ്ങലുകള് ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു പെട്രോള് വിതരണക്കാരന് എന്ന നിലയില് എത്തിയത്.
ഫെബ്രുവരിയില് പ്രതിദിനം 1 ദശലക്ഷം ബാരലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ജൂണ്, ജൂലൈ മാസങ്ങളില് ഇന്ത്യ പ്രതിദിനം 2.6 ദശലക്ഷം ബാരലിലധികം റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ആ കാലയളവില്, ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിയുടെ പകുതിയിലധികവും റഷ്യന് ക്രൂഡ് ആയിരുന്നു.
അതിനാല് പിന്നീട് റഷ്യയിലേക്ക് തിരികെ അയച്ച ഗ്യാസോലിനില് ചിലത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് ഇന്ത്യയുടെ റിഫൈനറികള് റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം.