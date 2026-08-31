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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (08:21 IST)

യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളില്‍ ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി; എണ്ണവില 90 ഡോളര്‍ കടന്നു

Iran attack, Missile attack,Israel drone factory,West asia crisis
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (08:23 IST)
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യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളില്‍ ഇറാന്‍ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ എണ്ണവില 90 ഡോളര്‍ കടന്നു. ജോര്‍ദാനിലെ വ്യോമതാവളങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമാക്കി ടെഹ്റാന്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരിച്ചടിച്ചത്. സംഘര്‍ഷം വീണ്ടും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് പുതിയ സാഹചര്യം ഉയര്‍ത്തുന്നത്.
 
ഇറാനുമേല്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍ സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ടെഹ്റാനുമായി ഇടപാടുകള്‍ തുടരുന്ന ബാങ്കുകളിലും ബിസിനസുകളിലും കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്താണ് സൈനിക നീക്കവും സംഭവിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് 2% ത്തിലധികം ഉയര്‍ന്നു. ബ്രെന്റ് 2.22 ഡോളര്‍ അഥവാ 2.5% വര്‍ദ്ധിച്ച് ബാരലിന് 90.32 ഡോളറില്‍ എത്തി. യുഎസ് വെസ്റ്റ് ടെക്‌സസ് ഇന്റര്‍മീഡിയറ്റ് ക്രൂഡ് 2.01 ഡോളര്‍ അഥവാ 2.4% ഉയര്‍ന്ന് ബാരലിന് 85.41 ഡോളറിലെത്തിയതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.
 
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ ലാറക് ദ്വീപിലെ രണ്ട് ഇറാനിയന്‍ റോക്കറ്റ്-ലോഞ്ചര്‍ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഞായറാഴ്ച തങ്ങളുടെ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുഎസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ കുതിപ്പ്. ജൂലൈ അവസാനത്തിനുശേഷം ഇറാനെതിരെയുള്ള ആദ്യത്തെ യുഎസ് ആക്രമണമായിരുന്നു ഇത്.
 
ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സ് അഥവാ ഐആര്‍ജിസി യുഎസ് ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തങ്ങളുടെ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തതായും തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കി. ജോര്‍ദാനിലെ കിംഗ് ഹുസൈന്‍, മുവാഫാഖ് സാള്‍ട്ടി വ്യോമതാവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഐആര്‍ജിസി സേന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തി.
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