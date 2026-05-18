തിങ്കള്‍, 18 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

റഷ്യയുടെ S-500 പ്രൊമേത്യൂസ്: മുഴുവൻ ടെക്നോളജിയും നൽകാമെന്ന് റഷ്യ, വമ്പൻ വാഗ്ദാനം

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 18 മെയ് 2026 (15:49 IST)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളില്‍ ഒന്നായ S-500 പ്രൊമേത്യൂസ് ഇന്ത്യക്ക് നല്‍കാന്‍ റഷ്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി സൂചനകള്‍. സാങ്കേതിക കൈമാറ്റവും പുനര്‍ കയറ്റുമതി അവകാശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ സംയുക്ത നിര്‍മാണ നിര്‍ദേശം മോസ്‌കോ ഔദ്യോഗികമായി മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ-റഷ്യ പ്രതിരോധ സഹകരണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ ഇടപാടായാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഇതുവരെ ഇത്തരമൊരു വാഗ്ദാനം റഷ്യ നല്‍കിയിട്ടില്ല.

നിലവില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ള എസ് 400 ട്രയംഫിനേക്കാള്‍ ഇരട്ടിപ്രഹരശേഷിയുള്ളതാണ് എസ് 500. 600
കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി. ഇതിന് ശത്രുലക്ഷ്യങ്ങളെ വളരെ അകലെ തന്നെ വെച്ച് തകര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഭൂമിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബഹിരാകാശ മേഖല വരെ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന എസ് 500ന് 200 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകര്‍ക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. മണിക്കൂറില്‍ 8,600 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹൈപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈലുകളെയും സ്റ്റെല്‍ത്ത് വിമാനങ്ങളെയും തടയാന്‍ ഇതിന് സാധിക്കും.

2025 ഡിസംബര്‍ 17-ന് S-500 പ്രൊമേത്യൂസ് ആദ്യ റെജിമെന്റ് റഷ്യന്‍ സൈന്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗികമായി സേവനമാരംഭിച്ചു. നിലവില്‍ മോസ്‌കോ നഗരവും തന്ത്രപ്രധാന മിസൈല്‍ സൈലോകളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഈ സംവിധാനം വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന ഈ സംവിധാനത്തില്‍ ശക്തമായ താല്‍പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, CAATSA ഉപരോധ ഭീഷണി, സാങ്കേതിക കൈമാറ്റത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണത, സ്വദേശി 'പ്രോജക്ട് കുശ' പദ്ധതിയിലുള്ള നിക്ഷേപം - ഇവ ന്യൂഡല്‍ഹിയുടെ തീരുമാനത്തെ സങ്കീര്‍ണ്ണമാക്കുന്നു. ബ്രഹ്‌മോസ് മിസൈലും S-400 കരാറും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ദശകങ്ങള്‍ നീണ്ട ഇന്ത്യ-റഷ്യ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ഈ നിര്‍ദേശം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

S-500 സ്വന്തമാക്കിയാല്‍ ചൈനയുടെ ഹൈപ്പര്‍സോണിക് ആയുധ ശേഖരത്തിനും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ഭീഷണിക്കും ഒരേസമയം പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് ശേഷി ലഭിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ ആകാശ സുരക്ഷയുടെ ഭാവി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന ഈ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനം ഉടന്‍ ഉടലെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതിരോധ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :