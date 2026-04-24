ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില് 2026 (17:11 IST)
മോസ്കോ: റഷ്യന് സൈന്യത്തില് ചേര്ന്ന് ഉക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുത്ത പത്ത് ഇന്ത്യക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. റഷ്യയിലേക്ക് പോയ 26 ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരുടെ കുടുംബങ്ങള് സുപ്രീം കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില് കണക്കുകള് അവതരിപ്പിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വിപുല് പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജി പരിഗണിച്ചത്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണല് സോളിസിറ്റര് ജനറല് ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി കോടതിയില് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തില് കോടതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നു. ഹര്ജിയില് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന 26 പേരില് പത്ത് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരില് ഭൂരിഭാഗവും സ്വമേധയാ റഷ്യന് സൈന്യത്തില് ചേര്ന്നവരാണ്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഏജന്റുമാര് ചിലരെ വഞ്ചിച്ചതായും അവര് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് എംപിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായി സര്ക്കാര് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഈ 26 പേരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് റഷ്യന് സൈന്യത്തില് ചേര്ന്നത്. ഇങ്ങനെ ആകെ 215 പേര് റഷ്യന് സൈന്യത്തില് ചേര്ന്നു. ലഭിച്ച എല്ലാ മൃതദേഹങ്ങളും എംബസിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാല് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നിസ്സഹകരണം കാരണം മൃതദേഹങ്ങള് കൈമാറാന് സര്ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.