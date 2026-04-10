വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026
അറ്റ്‌ലാന്റിക്കിൽ റഷ്യൻ പ്രകോപനം, രഹസ്യനീക്കം: തുരത്തി ബ്രിട്ടനും നോർവേയും

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:58 IST)
വടക്കന്‍ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തില്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ നിര്‍ണായകമായ അടിത്തറ തകര്‍ക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ റഷ്യന്‍ അന്തര്‍വാഹിനികളെ ബ്രിട്ടീഷ്-നോര്‍വേ സേനകള്‍ തുരത്തി. ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന നിഗൂഢമായ സൈനിക നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് റഷ്യന്‍ 'സ്‌പൈ' അന്തര്‍വാഹിനികളെ ഈ മേഖലയില്‍ നിന്ന് തുരത്തിയതെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ജോണ്‍ ഹീലി വെളിപ്പെടുത്തി.

നിരീക്ഷണവലയത്തില്‍ റഷ്യന്‍ കപ്പലുകള്‍

അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള സമുദ്രാന്തര കേബിളുകള്‍ക്കും ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനുകള്‍ക്കും സമീപമാണ് റഷ്യന്‍ അന്തര്‍വാഹിനികള്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഒരു അകുല (Akula) ക്ലാസ് അറ്റാക്ക് സബ്മറൈനും, കടല്‍ക്കടിയിലെ രഹസ്യനീക്കങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത രണ്ട് സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് സബ്മറൈനുകളുമാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവയെ തടയാനായി ബ്രിട്ടന്റെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളും നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് സൈനികരും രംഗത്തിറങ്ങി.


പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യം റഷ്യ തന്ത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ജോണ്‍ ഹീലി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 'പുടിന്‍ നമ്മെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയുമാണ്.എന്നാല്‍ ബ്രിട്ടന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി റഷ്യ തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. ഞങ്ങളുടെ കേബിളുകള്‍ക്ക് മേലുള്ള ഓരോ നീക്കവും ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നുണ്ട്,' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ലക്ഷ്യം അട്ടിമറിയോ?

ആഗോള വാര്‍ത്താവിനിമയത്തെയും ഊര്‍ജ്ജ വിതരണത്തെയും തകര്‍ക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ്‌റഷ്യ ലക്ഷ്യമിട്ട കേബിള്‍ ശൃംഖലകള്‍. സമാധാനകാലത്ത് ഇത്തരം ഇടങ്ങള്‍ മാപ്പ് ചെയ്യുകയും യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍ അവ തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് റഷ്യയുടെ സ്‌പൈ കപ്പലുകളുടെ പദ്ധതിയെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവില്‍ കേബിളുകള്‍ക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


