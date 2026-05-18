തിങ്കള്‍, 18 മെയ് 2026
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ 3,000ത്തിലധികം ഉക്രേനിയന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ തകര്‍ത്തതായി റഷ്യ; മോസ്‌കോയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ത്യക്കാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

 Drone Attack AI Imagined
ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 18 മെയ് 2026 (11:22 IST)
മോസ്‌കോ: കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത് 3,124 ഉക്രേനിയന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ നശിപ്പിച്ചതായി റഷ്യ പറഞ്ഞതായി റഷ്യന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂസ് ഏജന്‍സി ആര്‍ഐഎ രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മെയ് 13 നും മെയ് 17 നും ആണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. റഷ്യന്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ യഥാക്രമം 572 ഉം 1,054 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്, പ്രധാനമായും റഷ്യയുടെ യൂറോപ്യന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍.

2022 ഫെബ്രുവരിയില്‍ റഷ്യ പൂര്‍ണ്ണ തോതിലുള്ള അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഉക്രെയ്നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലൊന്നിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രതിരോധം. മോസ്‌കോ മേഖലയിലെ മൂന്ന് പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണങ്ങളില്‍ നാല് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റഷ്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. മോസ്‌കോയ്ക്ക് സമീപം ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളി മരിച്ചു. മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതായി എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. സഹായം നല്‍കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായും കമ്പനി മാനേജ്മെന്റുമായും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എംബസി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മരണത്തില്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ റഷ്യന്‍ എംബസി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മോസ്‌കോ മേഖലയിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ഉക്രേനിയന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നിരവധി സാധാരണക്കാരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.


