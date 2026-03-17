അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (08:53 IST)
കാബൂള്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലെ ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രമായ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില് 400 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട്. താലിബാന് ഭരണകൂടമാണ് പാക് ആക്രമണത്തില് 400 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 250 പേര്ക്ക് പരിക്കുള്ളതായി ആരോപിച്ചത്. ആശുപത്രി കെട്ടിടം പൂര്ണമായി തകര്ന്നെന്ന് താലിബാന് വക്താവ് ഹംദുള്ള ഫിത്രത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
കാബൂളിലെ 2,000 കിടക്ക ശേഷിയുള്ള ഒമര് അഡിക്ഷന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെ ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് അഫ്ഗാന് സര്ക്കാര് വക്താവ് ഹംദുല്ല ഫിത്റത്ത് അറിയിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റല് കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗങ്ങള് തകര്ന്നുവീണതായും ഏകദേശം 250 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ആശുപത്രിയോ സിവിലിയന് കേന്ദ്രങ്ങളോ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാന് വ്യക്തമാക്കി. കാബൂളിലും നംഗര്ഹാറിലും നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് താലിബാന്റെയും മറ്റ് തീവ്രവാദികളുടെയും സൈനിക താവളങ്ങളും ആയുധപുരകളും മാത്രമാണ് തകര്ത്തതെന്ന് പാകിസ്ഥാന് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. ആശുപത്രി ആക്രമിച്ചു എന്നത് താലിബാന്റെ വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്നും പാകിസ്ഥാന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 27 മുതല് അഫ്ഗാനുമായി തുറന്ന യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന് ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഭീകരവാദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നവര്ക്ക് അഫ്ഗാന് താലിബാന് അഭയം നല്കുന്നുവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം.
ആക്രമണം 'മാനവരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യ'മെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് അഫ്ഗാന് വക്താവ് സബിഹുല്ല മുജാഹിദ് സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.ഈ യുദ്ധം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് മുകളില് അടിച്ചേല്പ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് അഫ്ഗാന് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റര് അബ്ദുള് സലാം ഹനഫി വ്യക്തമാക്കി.