പാകിസ്താൻ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി, അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിൽ താലിബാൻ ആക്രമണം. 40 ലേറെ പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്-പാകിസ്താന് അതിര്ത്തിയില് ഗുരുതരമായ സംഘര്ഷം. ഖൈബര് പഖ്തൂണ്ഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ ഖുറം ജില്ലയ്ക്ക് നേരെ പാകിസ്താന് നടത്തിയ വ്യോമ ബോംബാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി പാകിസ്ഥാന് അതിര്ത്തി ഗ്രാമങ്ങള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണവുമായി താലിബാന്. പാകിസ്ഥാന് സൈന്യത്തിന്റെ 15 സുരക്ഷാ പോസ്റ്റുകള് തങ്ങളുടെ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തതായും നിരവധി സൈനികരെ വധിച്ചതായും താലിബാന് വക്താവ് സബീഹുള്ള മുഹാജിദ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഫെബ്രുവരി മാസം ആദ്യം, പാകിസ്താന് വ്യോമസേന അഫ്ഗാന് അതിര്ത്തി സമീപത്തുള്ള ഖുറം ജില്ലയില് വ്യോമ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തില് നൂറിലേറെ അഫ്ഗാന് പൗരന്മാര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി താലിബാന് ഭരണകൂടം ആരോപിക്കുന്നു. ടെഹ്രിക്-ഇ-താലിബാന് പാകിസ്താന് (ടിടിപി) തീവ്രവാദികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പാകിസ്താന് അവകാശപ്പെടുമ്പോള്, നിരപരാധികള് ഉള്പ്പെടെ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് അഫ്ഗാന് ഭരണകൂടം ആരോപിക്കുന്നത്.
പാകിസ്താന് ആക്രമണത്തിന് ശക്തമായ പ്രതികരണമായാണ് താലിബാന് സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചത്. പാകിസ്താന്-അഫ്ഗാന് അതിര്ത്തിയിലെ ഖൈബര്,കുറം, ബജൗര് മേഖലകളില് ഇരു ഭാഗത്തും വെടിവെപ്പും ആക്രമണങ്ങളും നടന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. ഡ്യൂറന്ഡ് ലൈന് കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും, ഇത് പാകിസ്താന്റെ ആക്രമണത്തോടുള്ള ന്യായമായ പ്രതികരണമാണെന്നും താലിബാന് വക്താക്കള് എക്സിലൂടെ
വ്യക്തമാക്കി.