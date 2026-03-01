പാകിസ്താൻ–അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷം; 300ലേറെ താലിബാൻ പോരാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പാകിസ്താൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 1 മാര്ച്ച് 2026 (12:36 IST)
പാകിസ്താനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അതിര്ത്തി മേഖലയില് സൈനിക സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായി. തുടരുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളില് ഏകദേശം 300 താലിബാന് പോരാളികള് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പാകിസ്താന് സര്ക്കാര് അവകാശപ്പെട്ടു. പാക് ആക്രമണത്തില് അഫ്ഗാന് അതിര്ത്തി മേഖലയില് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
അഫ്ഗാന് മണ്ണില് നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായാണ് പാക് നടപടിയെന്ന് പാക് മന്ത്രി അത്തൗല്ല തരാര് വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷന് ഗസ്ബ് ലില് ഹഖ് എന്ന പേരിലാണ് പാകിസ്ഥാന് ആക്രമണം. പാകിസ്ഥാനെതിരായ തീവ്രവാദ സംഘടനകള്ക്ക് താലിബാന് അഭയം നല്കിയെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം.
അതേസമയം 55 പാക് സൈനികരെ വധിച്ചതായി താലിബാന് അവകാശപ്പെട്ടു. 12 മരണങ്ങളാണ്
പാകിസ്ഥാന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 13 താലിബാന് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാന് അധികൃതരും അറിയിച്ചു.
ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു. ഇനി തുറന്ന യുദ്ധത്തിനുള്ള സമയമാണെന്ന് പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖ്വാജ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏകദേശം 2,600 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള അതിര്ത്തി മേഖലയില് 53 ഇടങ്ങളില് താലിബാന് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിയതായി പാകിസ്ഥാന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങള്ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് പാക് നടപടിയെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.