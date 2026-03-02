സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 2 മാര്ച്ച് 2026 (13:54 IST)
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ സൈനിക താവളങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ട് താലിബാന് ശക്തമായ ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തി. റാവല്പിണ്ടിയിലെ നൂര് ഖാന് വ്യോമതാവളം, ക്വറ്റയിലെ 12-ാം കോര്പ്സ് ആസ്ഥാനം, ഖൈബര് പഖ്തൂണ്ഖ്വയിലെ ഖ്വിസു ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങള് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാതിര്ത്തി ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാന് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായാണ് ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിയതെന്ന് താലിബാന് പറഞ്ഞു. കാമികാസെ ഡ്രോണുകള് ഉപയോഗിച്ചതായി അവര് അവകാശപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാന് വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ തുടര്ന്ന് കാബൂളിലും ബഗ്രാമിലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് ആക്രമണങ്ങള്. കൂടുതല് പ്രകോപനം തുടര്ന്നാല് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്കുമെന്ന് താലിബാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
നേരത്തെ പാകിസ്ഥാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി രാജ്യം തുറന്ന യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വ്യോമാക്രമണത്തില് 270 താലിബാന് പോരാളികള് കൊല്ലപ്പെടുകയും 400 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി പാകിസ്ഥാന് അവകാശപ്പെട്ടു. സമാധാന ചര്ച്ചകള് പരാജയപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താലിബാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി 'പ്രതിനിധി'യായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാകിസ്ഥാന് ആരോപിച്ചു. ജലാലാബാദിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന ഒരു പാകിസ്ഥാന് യുദ്ധവിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതായും പൈലറ്റിനെ ജീവനോടെ പിടികൂടിയതായും അഫ്ഗാന് സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നാല് പാകിസ്ഥാന് ഈ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചു. ഡ്യൂറണ്ട് ലൈന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 2,611 കിലോമീറ്റര് നീളമുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്-പാകിസ്ഥാന് അതിര്ത്തിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്ക്കങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോള് നിലനില്ക്കുന്ന സംഘര്ഷം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഈ അതിര്ത്തി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. 'ഓപ്പറേഷന് ഗസബ് ഉല് ഹഖ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക നടപടി മേഖലയില് സംഘര്ഷം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.