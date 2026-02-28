ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇസ്ലാമാബാദില്‍ അഫ്ഗാന്‍ താലിബാന്റെ വ്യോമാക്രമണം; അസിം മുനീറിന്റെ മുതിര്‍ന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:01 IST)
2026 ഫെബ്രുവരി 27 വെള്ളിയാഴ്ച പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനിക താവളങ്ങളില്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി അഫ്ഗാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്റെ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാവിലെ 11 മണിയോടെ ഇസ്ലാമാബാദിനടുത്തുള്ള ഫൈസാബാദിലെ ഒരു സൈനിക ക്യാമ്പ് അഫ്ഗാന്‍ വ്യോമസേന ലക്ഷ്യമാക്കി. കൂടാതെ നൗഷേര ആര്‍മി കന്റോണ്‍മെന്റ്, ജംറുദ് മിലിട്ടറി കോളനി, അബോട്ടാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടന്നു. ഇസ്ലാമാബാദിലെ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ആര്‍മി ചീഫ് അസിം മുനീറിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ ആഷിഖ് കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയകരമായി നടത്തിയെന്നും പ്രധാന പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കേന്ദ്രങ്ങള്‍, സൈനിക താവളങ്ങള്‍ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുവെന്നും അഫ്ഗാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില്‍ കാബൂള്‍, കാണ്ഡഹാര്‍, പക്തിക എന്നീ അഫ്ഗാന്‍ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പാകിസ്ഥാന്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

'ഞങ്ങള്‍ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. കൂടുതല്‍ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ഞങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കും' എന്ന് താലിബാന്‍ വക്താവ് സബിഹുള്ള മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചുവെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള സാഹചര്യം തുറന്ന യുദ്ധം പോലെയാണെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പറഞ്ഞു. നാറ്റോ സേന പോയതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സമാധാനം തകര്‍ന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില്‍ എഴുതി.


