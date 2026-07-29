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  4. After Students protest wave of protests to happens against centre
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (17:52 IST)

തൊട്ടാൽ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ വീഴുമോ?, അയോധ്യകൊള്ള,ഇ 20, ലേബർ കോഡ്: കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ

വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭം വിജയം കണ്ടതോടെ കൂടുതല്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളെ പേടിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

Labour code, Students protest, Ayodhya ram Temple scam, Ethanol Blending, E20 petrol
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (16:56 IST)
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വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭം വിജയം കണ്ടതോടെ കൂടുതല്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളെ പേടിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. നേരത്തെ സിഎഎ, കര്‍ഷകസമരങ്ങളെല്ലാം സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നെങ്കിലും അതൊരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയെന്ന നിലയിലും പാകിസ്ഥാന്‍, ഖലിസ്ഥാന്‍ വാദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയും പ്രതിരോധിക്കാനും അടിച്ചമര്‍ത്താനും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടിനെതിരായ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമാവുകയും വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി പുറത്തുപോവുകയും ചെയ്തതോടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തീരുമാനങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്നോട്ടുപോകില്ലെന്ന മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇമേജിനാണ് കോട്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
വിദ്യാര്‍ഥി സമരം വിജയിച്ചതോടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്റെ വിവിധ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.പ്രധാനമായും എഥനോള്‍ കലര്‍ന്ന പെട്രോള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് കേടുപാടുണ്ടാക്കുന്നു, മൈലെജ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന പ്രശ്‌നമാണ് സര്‍ക്കാരിനെ അടുത്തതായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. സിജെപി മാതൃകയില്‍ ഇ 20 ജനതാപാര്‍ട്ടി എന്ന പേജ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇതിനകം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയും മതിയായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉടനെ തെരുവില്‍ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായുള്ള വിലയിരുത്തല്‍. ഓഗസ്റ്റ് 4ന് ഡല്‍ഹിയിലെ ടൂറിസ്റ്റ്, ടാക്‌സ് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്ന പാര്‍ലമെന്റ് മാര്‍ച്ചോടെയാകും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക.
 
ഇതിന് പിന്നാലെയും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ മാല തന്നെയാണ് സര്‍ക്കാരിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. യുഎസുമായി ഒപ്പിട്ട കരാറിലെ പല നിബന്ധനകളും കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരെയാണ്. വ്യാപാരക്കരാരില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യ പിന്മാറണമെന്നും മിനിമം താങ്ങുവില നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നും കര്‍ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 10ന് രാജ്യത്ത് ട്രെയിനുകളും വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കര്‍ഷകര്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.
 
 ഒക്ടോബര്‍ 3ന് രാജ്യവ്യാപകമായി മഹാപഞ്ചായത്തുകള്‍ നടത്തുമെന്നും നവംബര്‍ 26 മുതല്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങുമെന്നും സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ച വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഇതിന് പുറമെ ലേബര്‍ കോഡുകള്‍ക്കെതിരെ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിനും അസംതൃപ്തിയുണ്ട്.  ഇഎസ്‌ഐ പരിധി 42,000 രൂപയാക്കുക. ഇപിഎഫ് മിനിമം പെന്‍ഷന്‍ 7500 രൂപയാക്കുക. ശമ്പളപരിധി 30,000 ആക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ബിഎംഎസാണ്.ALSO READ: പൊലീസ് വേട്ടയാടൽ നിർത്തിക്കോ ! ഐഷി ഘോഷിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് കോടതി
 
ഈ സമരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പുറമെ അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രക്കൊള്ളയും ബിജെപിക്കെതിരായ വാളായി തലയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട്. ഇത് വലിയ രീതിയില്‍ ചര്‍ച്ചയാക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി നല്‍കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ തിരക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോലീസ് എഫ്‌ഐആറുകളും അറസ്റ്റുകളും ഭരണകൂടം പേടിച്ചു എന്ന സൂചനയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നല്‍കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് സര്‍ക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഒത്തുചേര്‍ക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് നിലവില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.ALSO READ: തലപൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചിട്ടും സമരനിരയില്‍ മുന്നില്‍, ഡല്‍ഹിയിലെ അറസ്റ്റ് ശ്രമം ബംഗ്ലാ ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിന്റെ പേരില്‍, സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഐഷി ഘോഷ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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