ഇസ്രയേലിന് തിരിച്ചടി: പ്രതിരോധ എല്ലാ പ്രതിരോധ കരാറുകളില്‍ നിന്നും ഇറ്റലി പിന്മാറി

WEBDUNIA|
Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (08:24 IST)
ഇസ്രയേലുമായുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ കരാറുകളില് നിന്നും ഇറ്റലി പിന്മാറി. ഇറ്റാലിയന് പ്രധാനമന്ത്രി ജോര്ജിയ മെലോണിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നിലവിലെ സംഘര്ഷ സാഹചര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്താണ് ഇറ്റലിയുടെ തീരുമാനമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് ഇസ്രയേലുമായുള്ള പ്രതിരോധ കരാര് പുതുക്കല് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവയ്ക്കാന് തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് വെറോണയില് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയില് മെലോണി പറയുകയായിരുന്നു. സൈനിക ഉപകരണങ്ങള്, പരിശീലനം, വിവരസാങ്കേതികത, വിദ്യാഭ്യാസവും വികസനം തുടങ്ങിയവയാണ് കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകള്.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കിടയില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് ഫ്രാന്സ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണ് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ കൊറിയന് സന്ദര്ശന വേളയില് സംസാരിച്ച മാക്രോണ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകിടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സമാധാനപരമായ ഒരു ദൗത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.