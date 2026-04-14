ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026
വിഴിഞ്ഞത്ത് നങ്കൂരമിടാന്‍ 100 കപ്പലുകള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു; ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധത്തെ തുടര്‍ന്ന് കപ്പല്‍ ഗതാഗത പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം

WEBDUNIA| Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:28 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഇറാന്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുകയും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്തതോടെ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നൂറിലധികം കപ്പലുകള്‍ വിഴിഞ്ഞത്ത് നങ്കൂരമിടാന്‍ അനുമതി തേടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട എട്ട് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ കപ്പലുകളാണിവ.

ഇവയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും മദര്‍ഷിപ്പുകളാണ്. യുദ്ധം കാരണം ദുബായ് തുറമുഖത്ത് ഡോക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. സംഘര്‍ഷം തുടര്‍ന്നാല്‍ ഡോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പിംഗ് ചാനലില്‍ നിന്ന് വിഴിഞ്ഞം 10 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ അകലെയാണ്. വലിയ മദര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്ക് ഇവിടെ ഡോക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. ആഴ്ചകളായി കടലില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകള്‍ നങ്കൂരമിടാനും ചരക്ക് ഇറക്കാനും അനുമതി തേടുന്നു.

മുംബൈ ഷിപ്പിംഗ് ചാനലില്‍ നിന്ന് 700 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ അകലെയാണ് മുന്ദ്ര 1,150 നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍ അകലെയാണ്. വിഴിഞ്ഞത്തിന് പകരം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്താന്‍ 50 മണിക്കൂറിലധികം അധിക യാത്ര ആവശ്യമാണ്.


