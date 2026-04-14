എന്ത് യുഎസ്, അമേരിക്കൻ ഉപരോധം മറികടന്ന് ചൈനീസ് ടാങ്കർ ഹോർമുസ് കടന്നു

Jithin Raj|
Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (12:49 IST)
ഇറാനിയന് എണ്ണ വ്യാപാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താന് ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഹോര്മുസില് ഏര്പ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധത്തെ മറികടന്ന് ചൈനീസ് കപ്പല്. അമേരിക്കന് ഉപരോധമുള്ള റിച്ച് സ്റ്റാറി എന്ന ചൈനീ ബന്ധമുള്ള കപ്പല് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നുപോയതായി ഷിപ്പിംഗ് ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു.
അമേരിക്കന് ഉപരോധം ആരംഭിച്ച ശേഷം കടലിടുക്ക് കടന്ന് ഗള്ഫില് നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്ന ആദ്യ കപ്പലായിരിക്കും റിച്ച് സ്റ്റാറി എന്ന് എല്എസ്ഇജി, മറൈന്ട്രാഫിക്,കെപ്ലര് എന്നീ നിരീക്ഷക സൈറ്റുകളില് നിന്നുള്ള ഡാറ്റകളെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന് മുന്പ് ഫുള് സ്റ്റാര് എന്ന പേരില് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കപ്പലിനെ 2023ല് അമേരിക്ക കരിമ്പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇറാനിലെ ഖേഷം ദ്വീപിന് സമീപമെത്തിയ റിച്ച് സ്റ്റാറി ആദ്യം പിന്തിരിഞ്ഞെങ്കിലും മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു. കപ്പല് ചൈനീസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നും ജീവനക്കാര് ചൈനക്കാരാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. റിച്ച് സ്റ്റാറിയെ കൂടാതെ എല്പിസ് എന്ന മറ്റൊരു കപ്പലും ണോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.