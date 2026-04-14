ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമാകണമെന്ന് ഇന്ത്യ, പഴയസ്ഥിതി പുനസ്ഥാപിക്കണം

Jithin Raj|
Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (17:17 IST)
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ കാര്യത്തില് നിര്ണ്ണായക നിലപാടുമായി ഇന്ത്യ. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് പൂര്ണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമാകണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമില്ലാത്ത പഴയ സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയത്തില് ഇന്ത്യയും ഫ്രാന്സും തമ്മില് ഉന്നതതല ചര്ച്ചകള് നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ഇറാനുമായുള്ള ചര്ച്ചകള് പരാജയമായതോറ്റെ ഇറാന്റെ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള കപ്പലുകള് തടയുമെന്നാണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇറാനിയന് തുറമുഖങ്ങള്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടായാല് ഗള്ഫിലെ ഒരു തുറമുഖവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഇറാനിയന് സൈനിക വക്താവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകള് അംഗീകരിക്കാന് ഇറാനുമുകളില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അമേരിക്കന് ഉപരോധം.
ഇതിനിടെയാണ് വിഷയത്തില് യൂറോപ്യന് ശക്തികളെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിനായി ഇന്ത്യ സമാന്തരമായി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹോര്മുസിലെ കപ്പല് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഊര്ജ സുരക്ഷയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും എന്നതിനാല് തന്നെ മേഖലയിലെ പ്രശ്നത്തെ ഗൗരവകരമായാണ് ഇന്ത്യ കാണുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹോര്മുസിലെ പഴയസ്ഥിതി പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കന് ഉപരോധത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യന് കപ്പലുകള്ക്ക് ഇറാന് ഇളവുകള് അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷം ഗള്ഫ് മേഖലയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാന് ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.