ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപാടുള്ളത് ഇറാനുമായി, മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടണ്ട, അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ചൈന

Jithin Raj|
Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (13:53 IST)
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച സമുദ്ര ഉപരോധത്തിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി ചൈന. തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര-സാമ്പത്തിക താല്പ്പര്യങ്ങളില് വിദേശശക്തികള് ഇടപെടരുതെന്ന് ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി അഡ്മിറല് ഡോങ് ജുന് വാഷിംഗ്ടണിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇസ്ലാമാബാദില് നടന്ന യുഎസ്-ഇറാന് സമാധാന ചര്ച്ചകള് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയില് സംഘര്ഷം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യന് രാഷ്ട്രീയം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം സങ്കീര്ണ്ണമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ചൈനീസ് പ്രതികരണം നല്കുന്നത്. ഞങ്ങള്ക്ക് ഊര്ജ/വ്യാപാര കരാറുകള് ഇറാനുമായുണ്ട്. മറ്റാരും അതില് ഇടപെടേണ്ടതില്ല.ചൈനയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായ അഡ്മിറല് ഡൊങ് ജുന് വ്യക്തമാക്കി.
സമാധാനകരാര് ഉണ്ടാക്കാനായി ഇറാന് മുകളില് സമ്മര്ദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇറാന് അനുമതി നല്കുന്ന കപ്പലുകളെ തടയുമെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറാന് അവരുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിയാണ്. ചൈനീസ് കപ്പലുകളെ അമേരിക്കന് നേവി തടയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല് അത് പ്രശ്നം വഷളാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് നിലവില് ലോകത്തിനുള്ളത്.
എണ്ണവില വര്ദ്ധനവിനും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്ച്ചയ്ക്കും പുറമെ, ഗള്ഫ് മേഖലയിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയും ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറും എന്നതിനാല് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഹൊര്മുസിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം ആശങ്കാജനകമാണ്.ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഒരു 'യുദ്ധക്കളമായി' മാറിയാല് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ലോകം മുഴുവന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.