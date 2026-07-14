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ഹോര്മുസില് യുഎഇ ടാങ്കറുകള്ക്ക് നേരെ ഇറാന് ആക്രമണം: ഇന്ത്യക്കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു, എട്ടു പേര്ക്ക് പരിക്ക്
ടെഹ്റാനില് യുഎസ് നടത്തിയ പുതിയ ആക്രമണത്തെത്തുടര്ന്ന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് രണ്ട് യുഎഇ ദേശീയ ടാങ്കറുകള് ഇറാന് ആക്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ഒരു ഇന്ത്യന് ക്രൂ അംഗം കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ടു പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
പരിക്കേറ്റവരില് ആറ് ഇന്ത്യക്കാരും രണ്ട് ഉക്രേനിയക്കാരും ഉള്പ്പെടുന്നു. അവരില് നാല് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഒമാനി പ്രദേശിക ജലാശയത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയുടെ തെക്കന് കപ്പല് പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള് മൊംബാസ, അല് ബഹിയ എന്നീ ടാങ്കറുകളില് ഇറാനിയന് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള് പതിച്ചു.
ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ ലംഘനവും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയുമാണെന്ന് യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില് അപലപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകര്ക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും നേരിടാന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏത് ഭീഷണിയെയും നേരിടാന് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സന്നദ്ധതയിലും തയ്യാറെടുപ്പിലും മന്ത്രാലയം തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ലോക അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് സമാധാനകാലത്ത് കടന്നുപോയ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ഇറാനും യുഎസും മത്സരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണങ്ങള്. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില് ബാരലിന് 7.8% ഉയര്ന്ന് 81.92 ഡോളറിലെത്തി. യുദ്ധസമയത്ത് എത്തിയ ഏകദേശം 120 ഡോളറിനേക്കാള് കുറവാണെങ്കിലും ഈ വര്ദ്ധനവ് ലോകമെമ്പാടും വില ഉയരാന് ഇടയാക്കും.