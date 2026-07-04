കൊട്ടാരക്കരയില്‍ കാറും ടാങ്കര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഗുരുതര പരിക്ക്

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കൊട്ടാരക്കരയില് കാറും ടാങ്കര് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഗുരുതര പരിക്ക്
കൊട്ടാരക്കര: കൊട്ടാരക്കര ഇഞ്ചക്കടവില് കാറും ടാങ്കര് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഗുരുതര പരിക്ക്. പത്തനംതിട്ട എ.ആര്. ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അനീഷാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. അടൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അനീഷിന്റെ കാര് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ടാങ്കര് ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തില് കാര് പൂര്ണ്ണമായും തകര്ന്നു. കാറിനുള്ളില് കുടുങ്ങിപ്പോയ അനീഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരും മറ്റ് വാഹനയാത്രക്കാരും ചേര്ന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.
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പീച്ചി റീസര്വോയറിലേക്കുള്ള അനധികൃത പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല
പീച്ചി റീസര്വോയറിലേക്കുള്ള അനധികൃത പ്രവേശനം കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, അത് വഴിയുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത യോഗം ചേര്ന്നു. അനധികൃത മാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പീച്ചി ഡാമിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഇറങ്ങുന്നത് കര്ശനമായി തടയേണ്ടതാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.