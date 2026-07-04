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  4. Car and tanker lorry collide in Kottarakkara
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (21:58 IST)

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ കാറും ടാങ്കര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഗുരുതര പരിക്ക്

MBBS Student, Bike accident, Kerala News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (21:58 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (22:05 IST)
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കൊട്ടാരക്കര: കൊട്ടാരക്കര ഇഞ്ചക്കടവില്‍ കാറും ടാങ്കര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഗുരുതര പരിക്ക്. പത്തനംതിട്ട എ.ആര്‍. ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അനീഷാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. അടൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അനീഷിന്റെ കാര്‍ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ടാങ്കര്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
 
അപകടത്തില്‍ കാര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും തകര്‍ന്നു. കാറിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ അനീഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരും മറ്റ് വാഹനയാത്രക്കാരും ചേര്‍ന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.
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ശ്രീനു എസ്
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