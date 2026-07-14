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ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ ചരക്കുകള്ക്കും 20 ശതമാനം നികുതി; ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഇറാന്
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ ചരക്കുകള്ക്കും 20 ശതമാനം നികുതി ചുമത്താനുള്ള അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഇറാന്. ജലപാതയുടെ യഥാര്ത്ഥ സംരക്ഷകന് അമേരിക്കയല്ലെന്നും ഇറാന് ആണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാദിച്ചു.
എക്സില് എഴുതുമ്പോള് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെയ്ദ് അബ്ബാസ് അരഗ്ചി പറഞ്ഞു: 'POTUS പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയാണ്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതവുമായ ഗതാഗതം നല്കുന്നയാള്ക്ക് ഈ സേവനത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണം. ഇറാന് എല്ലായ്പ്പോഴും കടലിടുക്കിന്റെ കാവല്ക്കാരനാണ്, എന്നേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും.'
ട്രംപ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീസിന്റെ വലുപ്പത്തെ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: '20 ശതമാനം തീര്ച്ചയായും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞങ്ങള് നീതി പുലര്ത്തും.' ട്രംപ് തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നടത്തിയ ഒരു പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് അരാഗ്ചിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് വന്നത്. അതില് അദ്ദേഹം കടലിടുക്കിനായുള്ള തന്റെ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. 'ഇനി മുതല് യുഎസ്എ 'ഹോര്മസ് കടലിടുക്കിന്റെ കാവല്ക്കാരന്' എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാല് അങ്ങനെ, നീതിയുടെ കാര്യത്തില്, ലോകത്തിലെ ഈ വളരെ അസ്ഥിരമായ വിഭാഗത്തിന് സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും നല്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചെലവുകള്ക്കും, കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചരക്കുകളുടെയും 20 ശതമാനം നികുതി തിരികെ നല്കണം.' അദ്ദേഹം എഴുതി.