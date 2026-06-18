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നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് ഹൈവേ പട്രോളിംഗ് സംഘത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; രണ്ട് പോലീസുകാര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു
കാസര്ഗോഡ്: വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാടിന് സമീപം ഹൈവേ പട്രോളിംഗ് സംഘത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് ഇടിച്ചുകയറി രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റ സിവില് പോലീസ് ഓഫീസര്മാരായ (സിപിഒ) സൂരജും അലോഷിയും പതിവ് പട്രോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു.
അപകടത്തില് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സിപിഒ സൂരജിന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റു. സിപിഒ അലോഷിക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ നില വഷളായതിനാല് പിന്നീട് അവരെ മംഗളൂരുവിലെ മള്ട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടകാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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പിഎം ശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ മറ്റൊരു നുണ കൂടി പൊളിഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഭിന്നശേഷി അധ്യാപകരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.