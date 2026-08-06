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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 6 August 2026 (08:42 IST)

അമേരിക്ക പുതിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയാല്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കും; ഭീഷണിയുമായി ഇറാന്‍

US Airstrike, Iran- USA, Iran, Strait Of Hormuz
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (08:47 IST)
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അമേരിക്ക പുതിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയാല്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി ഇറാന്‍. ജൂലൈ 28 ന് ഇറാന്റെ ഊര്‍ജ്ജ ശൃംഖലയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആക്രമിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാനിയന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഖ്ചി സൗദി, തുര്‍ക്കി, ഖത്തര്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായും പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനിക മേധാവിയുമായും സംസാരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.
 
ഇറാനെതിരായ ഏതൊരു ആക്രമണവും ഗള്‍ഫിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് ആസ്തികള്‍ക്കും ഊര്‍ജ്ജ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാന്റെ മുതിര്‍ന്ന നയതന്ത്രജ്ഞന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. യെമന്‍ തീരത്ത് ചെങ്കടലില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പതാകയേന്തിയ വാണിജ്യ കപ്പല്‍ അജ്ഞാത പ്രൊജക്റ്റൈലിന്റെ ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് മുങ്ങിയതായി പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു. 
 
യമനിലെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായ ഹൊദൈദയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഫൈസ് നൂര്‍ ഒലിയ എന്ന കപ്പലാണ് മുങ്ങിയത്. കപ്പലിലെ 14 ജീവനക്കാരെയും വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. 'യെമന്‍ ജലാശയത്തിന് സമീപം കപ്പലില്‍ ഒരു പ്രൊജക്ടൈല്‍ ഇടിച്ചു' എന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാള്‍ എക്‌സില്‍ എഴുതി.
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ശ്രീനു എസ്
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