ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (08:18 IST)
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാന് ഇറാന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇറാനിയന് തുറമുഖങ്ങളുടെ നാവിക ഉപരോധം അമേരിക്ക പിന്വലിക്കണം, പാശ്ചാത്യലോകം മരവിപ്പിച്ച 15 ബില്യണ് ഡോളര് ഫണ്ടുകള് തിരികെ നല്കണം, വര്ഷങ്ങളായി നിലനില്ക്കുന്ന ഉപരോധങ്ങള് പിന്വലിക്കണം എന്നീ നിബന്ധനകള് ഇറാന് മുന്നോട്ടുവച്ചു. വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി കാസിം ഗാരിബാബാദി ആണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
'ഇറാന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാന് തയ്യാറാണ്. എന്നാല് നിരവധി സിവിലിയന്മാര് ഉള്പ്പെടെ 4,000 ഇറാനികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ 40 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലവരാകാന് കഴിയില്ല. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനും കപ്പലുകള് സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാനും അനുവദിക്കാനാവില്ല... ഇറാന് ഒഴികെ മുഴുവന് ലോകത്തിനും വേണ്ടി ഹോര്മുസ് തുറക്കാന് കഴിയില്ല.'- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമുദ്ര നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്വെന്ഷനായ UNCLOSന്റെ ഭാഗമല്ല ഇറാനെന്നും ഗതാഗത ഫീസ് ഈടാക്കാന് താല്പ്പര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഇറാന്, ഒമാന് സര്ക്കാരുകള് നല്കുന്ന സേവനങ്ങള്ക്ക് ഒരുതരം സേവന ചാര്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് എത്രയാണെന്ന് ഒരു വിദഗ്ധ സംഘം തീരുമാനിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ആക്രമണകാരികളായ രാജ്യങ്ങള്ക്ക്
ഇത് ബാധകമല്ല.