ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില് 2026 (08:55 IST)
ഹോര്മുസ് തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ചൈന. സൗദിയുമായുള്ള ചര്ച്ചയിലാണ് ചൈന
നിലപാട് അറിയിച്ചത്. മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങള്ക്കൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ചൈന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനവും ചെയ്തു. അതേസമയം നാവിക ഉപരോധം തുടരുന്നു എന്ന് അമേരിക്കന് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
27 കപ്പലുകളെ തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇറാനുമായി പാകിസ്ഥാന് വീണ്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്ച്ചകളില് വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് ഇറാന് ജനറല് മജീദ് മൗസബി പറയുന്നത്. അതേസമയം ലെബനാനില് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ തകര്ത്ത് ഇസ്രയേലി സൈനികന്. കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ ഒരു ഇസ്രയേലി സൈനികന് തകര്ക്കുന്ന ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിച്ചത്. പിന്നാലെ ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കി. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചിരുന്നു.
പിന്നാലെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇസ്രയേലി സൈനികന് തന്നെ എന്ന് ഐഡിഎഫ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സൈസൈനികന്റെ പെരുമാറ്റം സൈനികരില് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങള്ക്ക് വിപരീതമാണെന്ന് ഐഡിഎഫ് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. സൈനികനെതിരെ ഉചിതമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രതിമ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഐഡിഎഫ് അറിയിച്ചു.